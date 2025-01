Jorge Fossati no seguirá en la dirección técnica de la selección peruana. Debido a los malos resultados al frente de la Bicolor, la Federación Peruana de Fútbol decidió, en uno de sus directorios en diciembre del 2024, que el exentrenador de Universitario deje el banquillo del equipo de todos. Pese a que en una reunión reciente de los integrantes de la FPF, Agustín Lozano propuso la continuidad del popular 'Nonno', los demás miembros se negaron y comenzaron a evaluar alternativas para hacer oficial el fin del vínculo.

Uno de los aspectos que dentro de la Federación se evalúa es el monto que se le tiene que pagar a Jorge Fossati para concretar su salida. Según se conoció, el estratega argentino y su comando técnico no tienen contemplado negociar y desean que se ejecute la cláusula acordada. A pesar de que hace unas semanas se difundió que la cantidad que el máximo ente del balompié nacional tiene que pagar era aproximadamente 3 millones de soles, el periodista Enrique de la Rosa aseguró que eso no es así y precisó la cifra real.

¿Cuánto tendrá que pagarle la FPF a Jorge Fossati para resolver el vínculo?

Durante la emisión del programa streaming 'Futbol Champán' el último martes 7 de enero, Enrique de la Rosa aseguró que la Federación no tiene para pagar el monto correspondiente a Jorge Fossati para que deje la Bicolor, una suma que asciende a 600 mil dólares.

"Ayer (el lunes 6) en el directorio de la FPF se acordó sacar a Jorge Fossati, pero no tienen para pagar las deudas y todo lo que va a generar su salida. No tienen para pagarle ahora, entonces, ya es una cuestión de ver cómo se resuelva ello. Probablemente el técnico vaya a FIFA. (...) Lo que le tienen que pagar no son 3 millones de dólares es como la quinta o sexta parte. Son 600 mil dólares lo que le tienen que pagar", manifestó.

¿Cómo le ha ido a Jorge Fossati en la selección peruana?

El popular 'Nonno' ha estado al mando de la selección peruana en 13 partidos y logró 4 victorias (3 de ellas en amistosos), 4 empates y 5 derrotas.

Perú 2-0 Nicaragua (Amistoso)

Perú 4-1 República Dominicana (Amistoso)

Perú 1-0 El Salvador (Amistoso)

Perú 0-0 Chile (Copa América)

Perú 0-1 Canadá (Copa América)

Perú 0-2 Argentina (Copa América)

Perú 1-1 Colombia (Eliminatorias 2026)

Ecuador 1-0 Perú (Eliminatorias 2026)

Perú 1-0 Uruguay (Eliminatorias 2026)

Brasil 4-0 Perú (Eliminatorias 2026)

Perú 0-0 Chile (Eliminatorias 2026)

Argentina 1-0 Perú (Eliminatorias 2026).

¿Cómo va Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026?

Tras 12 partidos jugados, la Blanquirroja se ubicó en la última posición (10) con 7 puntos. La selección peruana registra una victoria (frente a Uruguay en el Estadio Nacional), 4 empates y 7 derrotas. A Perú solo le quedan 6 encuentros para intentar seguir teniendo opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El siguiente encuentro de la Bicolor será ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026. El encuentro está programado para el 20 de marzo del 2025 en un horario aún por definirse y se disputará en el Estadio Nacional.