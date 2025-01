Real Madrid vs Barcelona: canal confirmado para ver el duelo por la final de Supercopa de España

El primer gran enfrentamiento del año 2025 entre Real Madrid y Barcelona se llevará a cabo en la final de la Supercopa de España. Este clásico español, que siempre genera gran expectativa, promete ser un duelo emocionante entre dos de los clubes más grandes del mundo. Conoce todos los detalles sobre este esperado encuentro.

Ambos equipos llegan a esta final con la ambición de alzarse con el primer título de la temporada. El Barcelona se clasificó tras vencer al Athletic Club por 2-0, con goles de Gavi y Lamine Yamal, quien ha destacado como una de las revelaciones de la liga. Por su parte, el Real Madrid superó al RCD Mallorca con un contundente 3-0, donde Jude Bellingham, Martin Valjent y Rodrygo fueron los protagonistas de la victoria.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Barcelona?

Este encuentro entre Real Madrid y Barcelona no solo es un partido más; es un evento que acapara la atención mundial y que promete ser un espectáculo inolvidable para los aficionados al fútbol. Para seguir el partido en vivo, aquí están los canales de transmisión en diferentes países.

Perú: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: DIRECTV Sports y DGO

Chile: DIRECTV Sports y DGO

Colombia: DIRECTV Sports y DGO

Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

México: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN2 y fuboTV

España: Movistar Plus.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona ONLINE?

Si no quieres perderte el Real Madrid vs Barcelona, por internet, suscríbete al servicio de streaming DirecTV GO (DGO), en cuya plataforma tendrás acceso a todo el contenido de DirecTV Sports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

La final de la Supercopa de España se disputará el domingo 12 de enero de 2025, en el estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudí. A continuación, los horarios en diferentes países.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 1.00 a. m.

1.00 a. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2.00 p. m.

2.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3.00 p. m.

3.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.00 p. m.

Real Madrid vs Barcelona: posibles alineaciones

Estas serían las alineaciones probables del encuentro entre el Real Madrid y Barcelona.