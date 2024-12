Padre de Luis Díaz es trasladado de emergencia a hospital: ¿qué se sabe del estado de salud de Mane Díaz?

Luis Díaz no jugó el partido que debía disputar ante Leiscester City junto a Liverpool. Foto: La República Ecuador

Mane Díaz, padre de Luis Díaz, quien expone su fútbol en la Premier League con el Liverpool, sufrió complicaciones de salud debido a que tuvo un fuerte dolor en el pecho cuando compartía un momento familiar el día jueves 26 de diciembre.

Tal ha sido la preocupación del entorno de Mane que, 'Luchito' Díaz, se vio obligado a no entrar al campo para disputar el partido que disputaron 'Los Rojos' ante Leicester City por la fecha 11 de la Premier League.

¿Qué se sabe del estado de salud del padre Luis Díaz, Mane Díaz?

El hombre de 56 años fue atendido inicialmente en el Hospital San Rafael, donde los médicos identificaron signos preocupantes que indicaban un posible síndrome coronario agudo. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un centro de mayor nivel para recibir atención especializada, generando alarma entre los seguidores de la estrella del Liverpool y la comunidad futbolística

La tranquilidad de la familia Díaz se vio interrumpida el jueves 26 de diciembre cuando Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, experimentó un inesperado problema de salud mientras estaba en su residencia en Barrancas, La Guajira.

Según el informe médico del Hospital San Rafael, donde fue atendido inicialmente, Mane Díaz presentó “cifras tensionales elevadas, desaturación y alteraciones en el electrocardiograma”, lo que llevó a los especialistas a sospechar de un síndrome coronario agudo.

El gerente del hospital, Carlos Parodi, explicó a Noticias Caracol que, tras realizarle los exámenes pertinentes, el paciente fue estabilizado en la sala de reanimación antes de ser remitido al Instituto Cardiovascular del Cesar, en Valledupar. “El hospital de Barrancas es de primer nivel, por lo que la atención en un segundo nivel era necesaria para un tratamiento más avanzado”, detalló Parodi.

¿Qué dijo Mane Díaz luego de encontrarse establecido de salud?

Tras estabilizarse y recibir atención especializada en el Instituto Cardiovascular del Cesar, Mane Díaz, padre de Luis Díaz, envió un mensaje de tranquilidad a su familia y seguidores. En declaraciones al medio El Pilón, afirmó:

"Todavía hay 'Mane' para rato. Gracias a Dios, ya estoy mejor y fuera de peligro. Aunque me preocupé al inicio, los médicos han hecho un gran trabajo. En la mañana me levanté para ir al baño, cuando me senté en la cama recibí un impacto del lado izquierdo y quedé ahí con ese dolor", explicó el galeno.

¿Luis Díaz jugó el partido del Liverpool vs. Leiscester City en la Premier League?

A pesar de haber salido en la lista de convocados, Luis Díaz no jugó el partido con Los Rojos frente a Leicester City el último jueves 26 de diciembre. Según medios internacionales, esta situación se habría producido a consecuencia de la delicada situación por la que atravesó su padre.