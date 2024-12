Hace unos días, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) destituyó de su función a Juan Carlos Oblitas, quien estaba al mando de la Dirección General de Fútbol de la institución. Tras ello, el máximo ente del balompié nacional, organismo presidido por Agustín Lozano, inició contacto con Julio César Uribe para ocupar el cargo. Esto fue confirmado por el propio 'Diamante' este lunes 9 de diciembre.

En una entrevista para RPP, el exmundialista con la selección peruana aseguró que sí es un posibilidad que pueda llegar a ser Director General de la FPF y precisó que está identificado en encontrar los cambios que el Perú necesita. Ante ello, Uribe fue consultado sobre lo que puede ser trabajar con Agustín Lozano, quien actualmente es investigado por lavado de activos y hace unas semanas fue detenido por liderar una presunta organización criminal en el caso Los Galácticos.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre trabajar con Agustín Lozano en la FPF?

El 'Diamante' fue enfático en señalar que él es alguien que no podrán sobornar ni corromper. Asimismo, manifestó que su carrera no se basa en calificar a los demás, sino en los objetivos que quiere alcanzar.

"Me conoces muy bien, sabes que soy insobornable e incorruptible. Creo que tengo un nivel de sensibilidad que se identifica con todo lo que he expresado. Mi mundo nunca ha sido calificar a los demás, sino enfocarme en lo que yo quiero alcanzar y con quienes tengo que compartir. Yo he compartido con mis amigos y he respetado siempre todo lo que significa mi entorno en toda mi vida. Lo he hecho a través de mundo", comenzó diciendo.

Uribe aseguró que a él lo motiva poder hacer sonreír a todo un país desde donde le toque aportar y sostuvo que todos las personas con las que trabaje tienen que estar enmarcados en esa línea.

"Esta no sería una posibilidad para transformar todo lo que a mis 67 años he alcanzado, no tengo necesidad. A mí me alimenta una ilusión que es un tema incuantifible y desborda emociones. Ayudar a sonreír a un país a través de un juego. Todos tienen que estar alineados con esa entrega, eso sí me mueve. No claudicar, eso jamás. Ayudar a sonreír y ayudar a ser mejor, eso se necesita transmitir en todos los niveles, sino no eres competitivo", acotó.

Julio César Uribe fue consultado por la gestión de Agustín Lozano en la FPF

Ante la pregunta sobre lo que viene siendo la gestión del mandamás de la Federación, el extécnico de Juan Aurich respondió que su objetivo no es calificar las cosas, sino poder producir, algo que no es negociable de ninguna forma. El exentrenador de la selección peruana indicó que no es una persona de términos medios, sino que es consciente de lo que se tiene que realizar para lograr cambios significativos.

"Yo no puedo emitir una opinión, pero sé lo que es correcto e incorrecto. Mi intención no es calificar una cosa o la otra, mi misión es producir. Cada uno tiene su forma de interpretar su criterio de producción, la mía es vertical y eso no está en negociación, eso es innegociable, y ese es el Julio César Uribe en el que ustedes tienen que confiar. Yo no soy persona de términos medios ni de medias tintas. Entonces, sé lo que se tiene que hacer para cambiar cosas muchas cosas", sentenció.