En julio del 2024, Alianza Lima y Universitario se enfrentaron por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. En esta edición del clásico peruano, el equipo crema se impuso 2-1 con goles del 'Tunche' Rivera y un autogol de Carlos Zambrano y volvía a imponerse ante los íntimos en el año. Una de las acciones que dejó este encuentro fue la lesión del arquero Sebastián Britos en los minutos finales tras un choque con el 'León' en el área.

Luego de unos meses de haberse jugado ese partido, Zambrano contó en una entrevista que intentó disculparse tras el impacto, pero el golero uruguayo rechazó el gesto. Esto generó la molestia del central de la selección peruana, quien lo llamó 'fantasma' y cuestionó que quién lo conocía en el Perú. En una entrevista reciente, el guardameta crema volvió a hablar sobre la jugada y le respondió al 'Káiser'.

¿Qué le respondió Sebastián Britos sobre Carlos Zambrano?

En una charla con el programa 'L1 Radio' de L1 MAX, Britos fue consultado por esta acción que protagonizó con Zambrano y señaló que no necesitaba sus disculpas. Asimismo, aseguró que la falta del defensa de Alianza Lima fue intencional y que él no se lo haría a un colega.

"No lo quería, ni tampoco lo necesitaba (un mensaje de Carlos Zambrano). La falta fue algo que sucedió, no me gustó lo que hizo. La imagen no parece lo que fue. Parece que vino y me chocó nomás, pero no fue así, porque yo lo vi, no me lo contaron. Yo se lo dije en la cara que lo que hizo estuvo mal. Yo no lo haría y menos con un colega. Si estoy potente me la agarro conmigo no con un colega. Le dice que lo que hizo no se hace"

El portero uruguayo calificó a Zambrano como desleal por esa acción y cuestionó la sinceridad de sus disculpas, ya que precisó que el 'León' suele tener esas faltas contra los rivales. Además, sostuvo que el llamarlo 'fantasma' habla de la clase de persona que es.

"Yo le acepté las disculpas, pero no las comparto. Fue desleal, ya es reiterativo. Yo no sé si se disculpa de corazón, porque al final lo sigue repitiendo, lo hace con los colegas. Sobre lo de fantasma, eso habla de la clase de persona que es él y la clase de persona que soy. Yo nunca salí a decir que me lesionó o tal, afronté mi lesión como un hombre y me fortalecí de esa lesión", manifestó.

¿Qué había dicho Carlos Zambrano sobre Sebastián Britos?

El choque entre Carlos Zambrano y Sebastián Britos ocurrió durante una disputa por un balón dividido en la que el defensor de Alianza Lima golpeó al guardameta de Universitario. El 'Káiser' afirmó que no tenía intención de herir al arquero de la 'U' y que trató de disculparse con él inmediatamente después del incidente. Sin embargo, el portero no aceptó sus disculpas.

"Yo lo fui a chocar. El arquero igual sale a reventar, que te levanta la rodilla, eres tú o es él. Era la última jugada, fui a chocar, fui fuerte pero no a lesionarlo. Él se lesiona con el palo. Los dirigentes salieron a hablar y su mismo jugador salió a desmentir", dijo para el programa de YouTube ‘Fútbol Champán’.

"Le pedí disculpas de buena onda, me dijo que yo lo hacía porque estaban las cámaras al lado. Aldo (Corzo) estaba al lado y él sabe como soy, se acaba el partido y listo, somos compañeros y nada más. (…) Por dentro no podía creer que este fantasma (Britos) me diga eso. Como si no me conocieran a mí en mi país. ‘¿Quién te conoce?’, le iba a decir, pero me aguanté y me ‘quité’", acotó.