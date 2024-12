Hace algunos días, Juan Carlos Oblitas fue destituido de su cargo como director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Tras ello, han aparecido varias opciones para asumir este puesto. El que suena con más fuerza es el de Julio César Uribe. Incluso, el 'Diamante' confirmó que hubo un acercamiento con el máximo ente del balompié nacional.

No obstante, aún no existe nada concreto alrededor de este embrollo, puesto que son distintas las alternativas que se manejan. En las últimas horas, por ejemplo, se reveló que Nolberto Solano sería una opción de Agustín Lozano para que sea el siguiente en el cargo que dejó el 'Ciego'.

Nolberto Solano sería el 'tapadito' de Agustín Lozano en la FPF

En la última edición del programa 'Desmarcados', el periodista Mauricio Loret de Mola habló sobre los posibles reemplazantes de Oblitas en la FPF. De acuerdo al periodista, la primera opción que se maneja es la de 'Chemo' del Solar; sin embargo, no estaría dispuesto a aceptar el cargo.

"La primera gran opción del señor Agustín Lozano para ocupar el lugar de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol en la Federación se llama José Guillermo el Solar. Por el momento, no sé si ya se lo comunicaron o no de que lo pretenden para ese lugar, pero también lo que he podido alcanzar es que 'Chemo' no va a aceptar esa posición", comentó.

"Creo que también sería serle desleal a Oblitas. Creo que iría en contra de lo que él ha venido propiciando para la Federación. Después no sé lo que va a pasar con su presencia en la Sub-20. Él se quiere quedar porque no puede dejar en banda a los chicos", añadió.

En esa línea, reveló que ante la pronta negativa de 'Chemo', el otro postulante del actual presidente de la FPF es el 'Maestrito'. "Cuando 'Chemo' les diga que no, uno de los candidatos del señor Lozano, quien sigue disparando para cualquier lado, se llama Nolberto Solano", finalizó.

'Chemo' del Solar se reunirá con la FPF para decidir su nuevo cargo

'Chemo' del Solar, quien actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se encuentra en la mira para asumir un nuevo cargo en la Videna. Se ha informado que el experimentado técnico nacional ha sido convocado para participar en la reunión del próximo jueves 12 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo una importante sesión del directorio.

En este encuentro se podría definir el rumbo de su carrera en medio de la incertidumbre generada por la reciente salida de Juan Carlos Oblitas de la dirección general de la institución. La información fue brindada por el periodista Carlos Univazo, de ‘A Presión’, quien además señaló que a 'Chemo' del Solar le ofrecerán un nuevo cargo