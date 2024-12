A la espera que se defina el formato de la Liga 1 2025, uno de los temas que más preocupación genera entre los clubes gira en torno a los derechos de transmisión. Hace algunas semanas se reveló que 1190 Sports, empresa que desde el 2023 comercializa la televisación del torneo, no ha cumplido con los pagos a los todos los equipos. En ese sentido, Alianza Lima y otras 5 instituciones exigieron a la FPF que resuelva el contrato con la entidad.

Según pudo conocer La República, se llevó a cabo una reunión con los representantes de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, Atlético Grau, Alianza Atlético de Sullana y ADT de Tarma para discutir sobre el asunto en cuestión. Si bien 6 de los mencionados acordaron elevar una solicitud a la Federación Peruana de Fútbol, el conjunto rimense fue el único en no sumarse a la exigencia.

Controversia entre 1190 y los clubes del fútbol peruano

Esta no es la primera vez que se aborda la controversia sobre el tema de los pagos por derechos de televisión. Hernán Donnari, CEO de la compañía 1190 Sports, afirmó que ellos no sostienen deudas con ninguna institución. Sin embargo, el administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, desmintió esta versión y cuestionó la falta de transparencia.

"Es un juego de palabras y termina dejando en entredicho cosas que no son ciertas. Una cosa es decir que invitó hace tres meses a los clubes a ver las principales disposiciones del contrato. ¿Eso es enseñarte el contrato o lo que te quieren enseñar del mismo? Nosotros no jugamos esos juegos. Qué cosas tiene ese contrato que no puede enseñarse abiertamente, va completamente en contra del modelo que ellos propician, según sostienen es un modelo asociativo y los socios no tienen acceso al contrato", explicó el directivo del elenco arequipeño en Radio Ovación

"A nosotros nos tienen la deuda casi completa por todo el año 2023, que transmitieron todos nuestros partidos. En una primera instancia se nos dijo, a través del presidente del fideicomiso, que tenían todo nuestro pago en el fideicomiso y que si firmábamos el documento nos iban a pagar. Firmamos el documento con la FPF y 1190 Sports para el reconocimiento de esos pagos; después, se nos dijo que no se nos pagaría el monto completo, sino en 10 cuotas, y de dichas cuotas a la fecha de hoy se deberían de haber pagado cinco, cuando solo se han pagado dos. Me sorprende que se diga que no se debe nada cuando hemos cursado cartas a la FPF, a 1190 Sports y a la presidencia del fideicomiso cada 15 días", concluyó.

¿De qué equipos tiene los derechos de TV 1190 Sports?

Durante la temporada 2024, 1190 Sports se encargó de transmitir los encuentros como local de 15 de los 18 clubes que participaron en la Liga 1 Te Apuesto a través de su canal L1 Max. Los equipos que contaron con esta cobertura fueron Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar, Cienciano, Deportivo Garcilaso, Cusco FC, Sport Huancayo, ADT, Atlético Grau, Alianza Atlético, Los Chankas, UTC, Comerciantes Unidos, César Vallejo y Unión Comercio. Sin embargo, tras el descenso de César Vallejo y Unión Comercio, estos clubes no continuarán en la programación de la señal.

¿Cuándo empieza la Liga 1 2025?

De acuerdo a los reportes, la Federación Peruana de Fútbol tiene planificado que el inicio de la temporada 2025 de la Liga 1 sea el jueves 23 de enero del 2025.

¿Qué equipos jugarán la Liga 1 2025?

En un inicio, iban a ser 17 equipos los que iban a participar en la Liga 1 2025. No obstante, en las últimas semanas una escuadra más se sumó a esta lista. Tras un fallo del Poder Judicial, Ayacucho FC le ganó una demanda a la FPF y logró ser restituido a la Liga 1 el próximo año.