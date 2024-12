Este jueves 12 de diciembre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tendrá un segundo directorio para definir la continuidad de Jorge Fossati al mando de la selección peruana. El estratega uruguayo viene siendo evaluado debido a los resultados negativos que ha conseguido hasta el momento al frente de la Bicolor. En la primera reunión realizada la semana pasada, Juan Carlos Oblitas fue cesado del cargo de Director General. Ahora, se decidirá el futuro del exentrenador de Universitario.

Previo a este nuevo directorio, Freddy Ames, presidente del Club Coopsol y nuevo integrante de la Federación, brindó una entrevista a RPP y fue consultado sobre si Jorge Fossati se quedará en la selección peruana. El directivo aseguró que desconoce el contrato que tiene el 'Nonno', pero que ve complicada su salida porque se le tendría que indemnizar y ahora la FPF no está en capacidad de asumir ese gasto.

¿Qué dijo Freddy Ames, integrante de la FPF, sobre Jorge Fossati?

"En estos momentos no conozco los contratos. Lamentablemente es muy difícil contratar a una persona por objetivos, aunque sería lo ideal. Juan Reynoso no cumplió los objetivos y se fue. Si el contrato que tiene Jorge Fossati es por todo el periodo, va a ser un poco complicada su salida porque habría que pagarle una indemnización por el resto del contrato y no estamos en esa capacidad", dijo Ames.

Asimismo, el mandamás de Coopsol aseguró que le pedirá a Fossati modificar su sistema, ya que el que ha venido implementando no ha funcionado y los ha dejado en el fondo de la tabla de las Eliminatorias. Incluso, señaló que el nuevo director deportivo debería respaldar esta solicitud.

"Lo único que hay que hablar con él es decirle, particularmente para mí, que se está utilizando un sistema que no es el mejor y ahí estaría presente el director deportivo para que pueda hacer valer nuestra voz y que debe usar por ejemplo un 4-4-2 o algo así. Si no cambia de sistema, va a ser difícil que clasifiquemos al Mundial 2026", indicó.

Freddy Ames deslizó posible continuidad de Jorge Fossati en la selección peruana

Al ser consultado sobre si votaría a favor o en contra de la continuidad de Fossati, Ames contestó que primero se preguntaría cuál sería el costo de su salida. Ames agregó que el técnico uruguayo tendrá dos partidos importantes en marzo para poder ganarlos y escalar posiciones. Si no logra ello, considerarán que ha sido un fracaso contratarlo.

"Se me preguntan si votaré a favor o en contra de Fossati yo tendría que hacer el costo-beneficio de cuánto me cuesta prescindir de su servicio y traer otra persona. El señor está sobre un caballo y ese caballo tiene que llevarlo hasta arriba. Tiene que sacarnos del hoyo, para eso ha sido contratado. Tiene dos partidos y los tiene que ganar, si no los gana, perdemos todos, pero tiene que ganarlos. Si no se da, esto es un fracaso porque se contrató a un técnico que no estuvo a la altura, así de simple", sentenció.