Keylor Navas se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de pases y existe mucha expectativa por conocer cuál será el nuevo club del histórico portero de Costa Rica. Desde hace algunas semanas, el nombre del exjugador del Real Madrid empezó a sonar como posible refuerzo de algunos equipos de Sudamérica como Alianza Lima y Colo-Colo.

En medio de este panorama, el portero de 37 años, que no disputa en partido oficial desde el 19 mayo, habló sobre su futuro profesional y fue claro al mencionar dónde le gustaría seguir su carrera.

Keylo Navas habló sobre las propuestas que recibió

De acuerdo al periodista Mr. Peet, la carpeta de Keylor Navas llegó a Alianza Lima y otros clubes del continente. Si bien desde Colo-Colo sí admitieron el interés por el guardameta tico, en La Victoria no se manifestaron. Al ser consultado sobre las ofertas que tiene, el exarquero del PSG se mostró agradecido por el interés.

"No me queda nada más que decir gracias a todos esos equipos que constantemente me están llamando y se interesan por mis servicios. Eso a uno lo hace sentir contento, porque siempre se tienen oportunidades de seguir jugando a buen nivel. Pero al final, uno solo puede pertenecer a un equipo, y tocará tomar una decisión", mencionó en conferencia de prensa.

Por otra parte, indicó que su plan no era estar sin jugar tanto tiempo. "Uno pone y Dios dispone, la idea no era tener una pausa tan larga, pero fue lo que el camino nos llevó (..) Esa pausa ha sido maravillosa, ha sido un regalo de Dios y la hemos disfrutado muchísimo. Yo espero ya para enero poder estar otra vez en las canchas, estamos tomando la decisión de ver dónde vamos a estar", agregó.

Keylor Navas descarta volver a Costa Rica

Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar al fútbol de Costa Rica, Keylor Navas remarcó que esta idea siempre la tiene presente; sin embargo, en estos momentos, espera encontrar una oportunidad en el extranjero.

"No conozco una forma diferente de trabajar, que no sea de manera profesional y dar el 100% en cada partido. Para mí lo más importante es jugar, jugar bien y ganar. Aquí (Costa Rica) fue donde yo empecé a cumplir mis sueños y me gustaría jugar en Costa Rica, pero no en este momento. No es el momento de regresar al futbol de Costa Rica. Sería lindo, pero quiero seguir jugando en el extranjero", afirmó.

"Me siento bien, quiero seguir jugado y espero escoger bien (equipo). Le pedimos a Dios que nos guíe y llegar al lugar indicado y disfrutar el futbol que nos gusta mucho", concluyó.

¿En qué clubes ha jugado Keylor Navas?

El portero de 37 años paseó su fútbol por 6 equipos a lo largo de su carrera profesional. La cúspide de su carrera la alcanzó en el Real Madrid.