Ayacucho FC disputó la Liga 2 en 2024, pero no pudo conseguir su ascenso a la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Facebook

La situación de Ayacucho FC y su regreso a la Primera División del fútbol peruano está dando que hablar. Luego de una larga disputa legal que mantuvo al club fuera de la Liga 1 en 2023 y 2024, el equipo finalmente verá cumplida su inclusión para la temporada 2025. Este paso se produce gracias a la decisión del Poder Judicial, que falló a favor del club en su reclamo por ser reincorporado. No obstante, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) manifestó su desacuerdo con la sentencia y procederá a apelar.

La FPF aceptó la resolución del Poder Judicial, aunque expresó que tomará medidas legales para evitar la ejecución total del fallo. La institución presidida por Agustín Lozano informó que se hará efectiva la sentencia en lo que respecta a la reincorporación de Ayacucho FC a la Liga 1 para la temporada 2025, pero no sin antes presentar su apelación.

FPF ejecuta fallo del Poder Judicial y devuelve a Ayacucho FC a la Liga 1

Tras la resolución judicial que ordenó el retorno de Ayacucho FC a la Liga 1, la Junta Directiva de la FPF optó por ejecutar la decisión, aunque con ciertas reservas. Según informó RPP, esta decisión se tomó con la finalidad de no incurrir en desacato; sin embargo, al no estar de acuerdo con la sentencia, presentará una apelación con la finalidad de que los Zorros no integren la Liga 1 2025.

“Admitir el pedido de ejecución anticipada de la sentencia estimatoria efectuada por el solicitante Club Ayacucho FC, representado por su Presidente y representante legal, don Rolando Bellido Aedo”, señala la resolución emitida por la Federación Peruana de Fútbol a la que el mencionado medio tuvo acceso.

“RPP conoció que Junta directiva de la FPF acordó ejecutar el fallo del Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que ordena actualizar tabla de posiciones 2022 e incorporar a Ayacucho FC a la Liga 1 2025. En simultáneo, la sentencia ha sido apelada”, preció ‘Fútbol como cancha’ a través de su cuenta de X.

FPF apelará sentencia del Poder Judicial

Aunque la FPF ha dado un paso adelante al ejecutar el fallo judicial, no está conforme con la resolución que ordena la reincorporación de Ayacucho FC. Por ese motivo, la Federación tiene la intención de apelar la sentencia ante instancias superiores, con la esperanza de revertir la medida y evitar que se repita en el futuro un caso similar.

“De acuerdo a fuentes de RPP, la ejecución del fallo se realiza para no incurrir en desacato judicial. Sin embargo, la FPF está en desacuerdo con la resolución judicial, por lo cual se ha planteado el recurso de apelación”, agregó el medio de comunicación en una segunda publicación.

¿Qué pasaría con Agustín Lozano si Ayacucho FC no vuelve a la Liga 1?

Luego de conocerse el fallo del Poder Judicial que benefició a Ayacucho FC, Eddie Fleischman salió al frente y dio detalles de las graves consecuencias que podría sufrir Agustín Lozano de no cumplirse con la sentencia. Según el periodista, el presidente de la FPF podría ser acusado por desacato y, en consecuencia, detenido.

“Yo he consultado con abogados y la Federación, si no cumple, puede ser acusada por desacato. Su presidente y secretaria general pueden ser detenidos. Paralelamente, puede haber una apelación, pero entiendo que el fallo es de aplicación inmediata. Ayacucho FC debería estar en la Liga 1 2025”, apuntó el comunicador a través de su canal de YouTube.