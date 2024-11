Revelan que 1190 Sports solo pagó a 6 clubes por derechos de TV en medio de allanamiento a oficinas

Este miércoles 13 de noviembre, la PNP y miembros del Ministerio Público allanaron la sede de la empresa 1190 Sports, en San Isidro, como parte de la investigación a Agustín Lozano, presidente de la FPF, por liderar una presunta organización criminal llamada Los Galácticos. Según la fiscalía, esta empresa de origen chileno habría obtenido los derechos de transmisión de la liga peruana de forma irregular.

En medio de ello, el periodista Mauricio Loret de Mola aseguró que 1190 Sports, empresa que desde el 2023 comercializa los derechos de televisión de la Liga 1, no ha pagado a todos los clubes.

1190 Sports no habría pagado a todos los clubes de la Liga 1

En la última edición del programa 'Denganche', Mauricio Loret de Mola señaló que 1190 Sports solo ha pagado a 6 equipos durante todo el año. El último reporte sería el de octubre, mes en el que igual la empresa no canceló a todos los clubes.

"Está claro que no todos los clubes están de acuerdo con 1190 Sports. No es un mes, dos meses, ya que no han pagado a tiempo tampoco a distintos equipos. Me confirman lo que dije, que 1190 Sports solo ha pagado en octubre a 6 clubes. Esto ha sido en todo el año, todo el año. Le han pagado a 6 clubes nada más", indicó.

Por otro lado, el comunicador contó que el motivo principal de este allanamiento es la búsqueda del contrato que hizo la empresa con la Federación, un documento que solo se habría visto a través de una pantalla y no de forma física.

"Lo que está tratando de buscar la Fiscalía con el allanamiento es un documento que parece que nunca lo vieron varios integrantes del directorio de la FPF, que es el contrato con 1190 Sports. He consultado con gente de distintos clubes si es que vieron ese contrato en físico y en algunos casos dicen que no, que nadie ha visto ese documento de 1190 Sports con los clubes de Liga 1", explicó.