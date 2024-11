Este lunes 25 de noviembre, el administrador del club arequipeño Melgar, Ricardo Bettocchi, habló sobre la complicada situación del fútbol peruano, la cual está marcada por la falta de transparencia en los contratos de derechos televisivos con la empresa 1190 Sports y la ineficiencia organizativa de la Liga 1. En medio de un contexto de crisis por la investigación a Agustín Lozano y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol, el directivo criticó la gestión de la FPF y la incertidumbre que rodea el inicio del campeonato.

La realidad del balompié nacional se torna más compleja con la investigación que enfrenta Agustín Lozano, presidente de la FPF, por su vinculación con la presunta organización criminal Los Galácticos. En este contexto, Ricardo Bettocchi se pronunció sobre la deuda pendiente con la empresa 1190 Sports, encargada de los derechos televisivos de la Liga 1 Te Apuesto.

¿Qué dijo Ricardo Bettocchi sobre el inicio de la próxima temporada?

"Es un momento complicado para el fútbol peruano. Claramente, esto nos afecta a todos. Es difícil hacer un juicio de valor, pues no somos fiscales ni jueces. Solo fuimos a declarar porque correspondía, pero espero que esto sea un cambio para el fútbol. Lamentablemente, no hemos recibido ninguna información formal de la Liga con respecto al campeonato del 2025. Todos especulan que va a iniciar el 24 de enero, pero son solo especulaciones", declaró en una entrevista reciente para Radio Ovación.

El administrador de Melgar subrayó que los reglamentos en el fútbol peruano llegan tarde y que los estatutos cambian constantemente, lo que dificulta la planificación de los clubes. Asimismo, señaló que los organizadores de la Liga no tienen una buena comunicación con los equipos para trabajar en pro del balompié nacional.

"Los reglamentos llegan tarde y los estatutos cambian año a año, como, por ejemplo, el tema del número de extranjeros. Para que un campeonato funcione bien, se debe tener todo claro a mediano plazo, de modo que los clubes puedan organizarse. Sin embargo, la Liga no tiene el poder de dialogar con los clubes para proyectar y potenciar a los equipos que quieren trabajar de manera correcta", enfatizó para el mencionado medio.

Retrasos en los pagos de derechos televisivos

Ricardo Bettocchi también abordó el tema de los pagos pendientes por derechos televisivos y señaló a 1190 Sports como responsable. "Nunca hemos tenido acceso a los contratos de la FPF con 1190. En su momento, se nos dijo que el dinero que nos correspondía estaba guardado y que se pagaría completo, cosa que no sucedió. Luego, nos enviaron el dinero en cómodas cuotas, y hoy tenemos tres meses de retraso con la tercera cuota", explicó

El administrador del club rojinegro reveló que el nuevo contrato con la casa televisora sería similar al anterior, pero no han recibido los premios prometidos por su desempeño en los primeros lugares. "A pesar de que aseguraron que eran contratos iguales, no hemos visto los premios decretados por quedar ubicados en las primeras posiciones. Ninguno ha visto el contrato. Entonces, ¿quién lo ha visto? No es solo el malestar de algunos clubes, sino que se evidencian falencias", lamentó.

¿Cuándo iniciaría la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la FPF, se encuentra en proceso de definir detalles importantes sobre el torneo peruano 2025. Se estima que la siguiente temporada iniciaría el jueves 23 de enero.