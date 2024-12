Alineaciones Atlético Nacional vs América de Cali: formaciones para la final de la Copa Colombia

Atlético Nacional y América de Cali cuentan las horas para disputar la primera final de la Copa BetPlay. Ambas escuadras se enfrentarán este jueves 12 de diciembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana y colombiana), en el Atanasio Girardot de Medellín. Ambas escuadras llegan al decisivo cotejo con algunas bajas de consideración y tienen la obligación de realizar modificaciones en sus respectivos equipos titulares.

Alineaciones Atlético Nacional vs. América de Cali

Para el próximo encuentro, el 'Verdolaga' y los 'Diablos rojos' conservarán la mayoría de sus alineaciones de los últimos partidos. Atlético Nacional solo realizará un ajuste, ya que Jorman Campuzano, quien estuvo ausente por acumulación de tarjetas amarillas, tomará el lugar de Juan Zapata.

En el caso de América de Cali, la situación es más complicada, ya que Joel Graterol, quien sufrió una ruptura del tendón rotuliano, no estará disponible hasta el próximo año. En su ausencia, Jorge Soto continuará como el arquero titular, tal como ha sucedido en la mayoría de los encuentros desde la lesión del venezolano.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Felipe Aguirre, William Tesillo, Álvaro Angulo, Jorman Campuzano, Sebastián Guzmán, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Alfredo Morelos.

David Ospina; Andrés Román, Felipe Aguirre, William Tesillo, Álvaro Angulo, Jorman Campuzano, Sebastián Guzmán, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Alfredo Morelos. América de Cali: Jorge Soto; Edwin Velasco Brayan Medina, Éder Álvarez, Andrés Mosquera, Yerson Candelo; Franco Leys, Josen Escobar; Alexis Zapata, Cristian Barrios y Felipe Gómez.

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs América de Cali?

El encuentro entre Atlético Nacional vs América de Cali empezará a las 7.30 p. m. en territorio peruano y colombiano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Atlético Nacional vs América de Cali?

La transmisión por TV del Atlético Nacional vs América de Cali estará a cargo de los canales Win Más Fútbol y Win Play en territorio colombiano.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs América de Cali vía Win Sports+?

Estos son los canales que deberás sintonizar, de acuerdo con tu operador de TV paga, para ver el Atlético Nacional vs América de Cali a través de las pantallas de Win Sports.

Win Sports vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Atlético Nacional vs América de Cali ONLINE?

Si no quieres perderte el Atlético Nacional vs América de Cali por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming que incluye en su plataforma todo el contenido deportivo de Win Sports+. En caso de que no tengas acceso, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Estadio para Atlético Nacional vs América de Cali

El Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín y con capacidad para más de 46.000 espectadores, será la sede la final de ida de la Copa Colombia.