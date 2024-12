El entrenador brasileño Fernando Diniz fue destituido de su cargo en Cruzeiro tras no lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2025. La noticia llegó de manera inesperada para el DT, quien se enteró de su despido a través de los periodistas en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 1-0 ante Juventude por la última fecha del Brasileirao.

La situación generó malestar en el técnico, quien expresó su descontento al considerar que fue una falta de respeto enterarse de su despido de esa manera. La carrera de Diniz ha estado marcada por altibajos en el último año: no tuvo mucho éxito en sus proyectos después de haber conquistado la Copa Libertadores 2023 con Fluminense.

Fernando Diniz molesto al enterarse por la prensa de su despido

El despido de Diniz se produjo en un contexto complicado para el club, que no logró cumplir con las expectativas de clasificación a uno de los torneos más importantes de América del Sur. A pesar de la victoria reciente, la presión sobre el entrenador era evidente, y la falta de resultados positivos en el campeonato había generado un ambiente tenso.

En plena conferencia de prensa, al escuchar las palabras de los comunicadores sobre su futuro, Diniz no ocultó su frustración y arremetió contra la directiva de Cruzeiro.

"Siento esto como una falta de respeto, una muy grande porque me enteré por la prensa. Lo digo en serio y trato el fútbol con cariño, amor y mi vida seguirá. Alexandre (Mattos, presidente de Cruzeiro) me llamó, me dijo que podía pasar cualquier cosa, pero algo muy vago. No había claridad sobre las cosas", sostuvo.

"El día a día era genial, no había nada, no tenía ningún problema. Hasta ahora nadie me ha dicho 'estás despedido'. Creo que es una manera espuria de hacer eso, con cualquiera", concluyó.

Diniz fue despedido por tercera vez en 1 año

Después de consagrarse en la Copa Libertadores 2023 y alcanzar la final del Mundial de Clubes, el Fluminense de Fernando Diniz afrontó una crisis deportiva y el estratega fue destituido en junio del presente año.

A este fracaso se sumaron su breve estadía en la selección brasileña (dejó su cargo en enero del 2024) y su reciente salida de Cruzeiro tras perder la final de la Copa Sudamericana.

¿Qué clubes dirigió Fernando Diniz?

Fernando Diniz ha dirigido varios clubes a lo largo de su carrera como entrenador. Aquí tienes una lista de los equipos que ha manejado: