Bryan Reyna quiere volver a ser protagonista en Belgrano de Córdoba tras la salida del DT Juan Cruz Real, quien lo marginó del equipo durante varias fechas por un supuesto caso de indisciplina. En el último partido del club pirata por la Liga Profesional Argentina, el peruano se vistió de héroe al anotar un golazo de tijera para firmar el empate 2-2 contra Estudiantes de La Plata.

El 'Picante' reapareció luego de cuatro jornadas ausente y apenas jugó 26 minutos del encuentro tras ingresar desde el banco de suplentes. A pesar del poco tiempo en cancha, fue el mejor de su escuadra, por lo cual acaparó los reflectores de la prensa deportiva. En declaraciones para los medios locales, el exjugador de Alianza Lima se desahogó por el duro momento que le tocó vivir al mando de su extécnico y contó su verdad.

¿Qué dijo Bryan Reyna luego de su golazo con Belgrano?

"Yo arranqué muy bien aquí, creo que tuve seis meses muy buenos. El fútbol da vueltas, (uno) nunca sabe con quién se va a topar, pero nada. Muy feliz porque la gente grite un gol mío, se lo merece (porque) me ha apoyado muchísimo en mis malos y buenos momentos y eso lo agradezco mucho", fueron las palabras del extremo.

Reyna también negó los rumores de sus presuntas salidas nocturnas. "Un jugador necesita que lo apoyen. Me considero una persona muy responsable con mi trabajo. Mucha gente comenta que salgo de fiesta. Yo reto a cualquiera que me diga si me han visto en una discoteca. Yo no salgo y eso es lo que me duele, que la gente hable de mí sin saber las cosas y no me parece, porque tengo familia", agregó.

Bryan Reyna juega en Argentina desde este 2024. Foto: Belgrano

Además, le mandó una indirecta a su anterior DT. "Me topé con una persona que no fue justa conmigo. En mi mejor momento me sacó y eso me dolió mucho como jugador", sostuvo el futbolista de 26 años en clara a alusión a Cruz Real, quien fue echado por malos resultados hace algunas semanas.

Belgrano definió futuro de Bryan Reyna

De acuerdo con el periodista argentino Pablo Ocampo, del diario 'La Voz del Interior', la continuidad de Bryan Reyna en Belgrano es de interés para la directiva pese a todos los entredichos en los que se vio envuelto el atacante de la selección peruana.

"Desde la cúpula del club de Alberdi se entiende que el punta 'puede darle mucho al equipo' y por ello es que se decidió que continúe en el lub, más allá que aún no hay entrenador confirmado para el primer equipo en la temporada 2025", informó el comunicador.

Así fue el golazo de tijera de Bryan Reyna

Cuando se jugaba el minuto 43 del segundo tiempo, Bryan Reyna se lució con una espectacular pirueta para conectar el balón y marcar el 2-2 que salvó a Belgrano de la derrota. Este fue el tercer tanto del peruano en la temporada.