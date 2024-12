La Copa Leyendas 2024 es un torneo que enfrenta a exjugadores del fútbol peruano de manera amistosa; sin embargo, el último viernes 29 de noviembre, Juan Manuel Vargas y Andrés Mendoza protagonizaron un incidente lamentable por una discusión que terminó a las manos en un partido entre Universitario vs Sporting Cristal. A una semana de dicha gresca, el 'Loco' se volvió a pronunciar para ofrecer disculpas al público que presenció la pelea.

Anteriormente, el 'Cóndor' habló sobre la polémica disputa y recalcó que no tuvo mala intención con su excompañero, por lo que se mostró sorprendido ante su mala reacción. "Yo no esperé que él me meta una cachetada, me agarró por sorpresa. Cómo voy a saber que me iba a meter una cachetada, él jugó conmigo en la selección, hemos compartido vestuario, yo no esperé que reaccione así conmigo", acotó en el programa 'Tinbet'.

'Loco' Vargas se disculpa con el público tras incidente con el 'Cóndor' Mendoza

En el espacio de YouTube 'Playzon sports', el exjugador de Universitario ofreció disculpas a la afición que vio la Copa Leyendas 2024 y enfatizó que habló con Mendoza y todo bien con él.

"Lo que pasó el fin de semana, viernes pasado, pasó una anécdota que no es bonita. No es una buena imagen porque hay niños, mamás, parejas, hay familias; pero es parte de. Los que hemos jugado fútbol sabemos cómo es el tema. Hubo un tema con Andrés, hemos sido a compañeros de selección, todo queda ahí. Pido disculpas a la gente que va. Yo con André hablé, somos amigos... compañeros... Pero todo queda ahí", detalló Vargas.

Asimismo, aclaró que no quiere hacer show del incidente y reiteró que no tiene problemas ni con Andrés ni nadie más.

"Después ya vienen los que quieren alargar, que quieren hacer show, y a eso yo no me presto. En su momento lo dije, no es bueno porque lamentablemente somos excompañeros, pero a veces se le 'sale la cadena' a uno. Todo queda en la normalidad, no tengo problemas con nadie, y todo perfecto", añadió.

'Loco' Vargas y 'Cóndor' Mendoza se pelearon en partido de Copa Leyendas

En el minuto 7 del choque entre Universitario vs Sporting Cristal en el Polideportivo Limatambo de San Borja. El 'Cóndor' le dejó el brazo en el rostro a Vargas cuando fue a disputar un balón. El exjugador crema se llevó un codazo, el cual no toleró y tuvo una violenta reacción.

Inmediatamente, volteó a increparle su accionar y le metió una gran bofetada en el rostro. El otrora delantero retrocedió y luego le gritó por su inesperado golpe. No obstante, en lugar de recibir unas disculpas por su parte, el exfutbolista de Fiorentina lo amedrentó con un ademán de otra violenta acción.

Para que la situación no pase a mayores, el árbitro del compromiso tuvo que intervenir. El juez le mostró la tarjeta amarilla a ambos y tuvieron que dejar el campo de juego por algunos minutos.