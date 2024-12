Néstor Gorosito ninguneó a periodista argentino que lo criticó por ser técnico de Alianza Lima

Este martes 10 de diciembre, Alianza Lima presentó públicamente a Néstor Gorosito como técnico para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025. En la conferencia de prensa, el 'Pipo' respondió contundentemente a las críticas que le hizo el periodista argentino Flavio Azzaro hace algunas semanas.

"Con los años he aprendido a que hay peleas que son en vano. El fútbol es muy chiquitito y se sabe todo. Viene un periodista a decir, desde Argentina, que por ahí puede estar pago o no, no lo sé, pero es nadie. Yo tomo si es alguien a quien yo valoro y puedo tener una pelea de igual a igual. Con alguien que es nadie, no lo tomo en cuenta. No me creo más que nadie, pero también hay cosas que son infundadas", manifestó.

¿Qué dijo el periodista argentino sobre Néstor Gorosito?

En el programa de YouTube de Michael Succar y Mauricio Loret de Mola, el comentarista argentino Flavio Azzaro tuvo duros calificativos contra la carrera profesional de Néstor Gorosito.

"Pobre el club más popular del Perú. ¿Ahora hay mercado de pases? Síganlo de cerca, prepárense con mucha suerte. Gorosito es alguien que no trabaja, que en épocas donde tienes que agudizar el ingenio para saber qué jugador traer y no traer, tienes que trabajar y a él le gusta tomar sol. Viste cómo es el fútbol, por ahí le va bien, pero su carrera es bastante sobrevalorada a mi criterio. Le fue bien en Tigre, a River lo mandó a la B, con Chicago fue parte del descenso, a Colón lo mandó a la B. ¿Tienen cable, ven los partidos de Argentina? Porque para contratar a Gorosito", indicó.

"Síganlo de cerca, los hinchas de Alianza Lima que quieren al club, síganlo de cerca. Cuando le ha ido bien ha sido porque los equipos los ha armado otros entrenadores. Cuando él tiene que armar los planteles desde cero hace de las suyas. La gente que gana tanta plata no es necesario que haga estas cosas. Tengan suerte los hinchas", añadió.

¿Qué jugadores empezaron la pretemporada con Alianza Lima?

Para el inicio de la pretemporada, Alianza Lima contará con 18 jugadores. Entre ellos destacan Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Jean Pierre Archimbaud. Además, hay algunos futbolistas jóvenes que también estarán en los trabajos de los íntimos: el extremo Óscar Pinto y Javier Navea, quienes regresan de sus respectivos préstamos.

Ángelo Campos

Ángel De La Cruz

Juan Pablo Freytes

Carlos Zambrano

Erick Noriega

Renzo Garcés

Marco Huamán

Ricardo Lagos

Jean Pierre Archimbaud

Javier Navea

Jesús Castillo

Gonzalo Aguirre

Óscar Pinto

Kevin Quevedo

Jhamir D' Arrigo

Hernán Barcos

Paolo Guerrero

Matías Succar.

