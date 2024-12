Alianza Lima se prepara para disputar la Liga 1 2025 y la primera fase de la Copa Libertadores. Por ello, este martes 10 de diciembre, el cuadro blanquiazul realizará los exámenes médicos previo al inicio de la pretemporada. En esta nota te mostramos a los 18 futbolistas confirmados que serán parte del plantel para esta temporada.

¿Qué jugadores empezarán la pretemporada con Alianza Lima?

Para el inicio de la pretemporada, Alianza Lima contará con 18 jugadores. Entre ellos destacan Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Carlos Zambrano y Jean Pierre Archimbaud. Además, hay algunos futbolistas jóvenes que también estarán en los trabajos de los íntimos: el extremo Óscar Pinto y Javier Navea, quien regresan de sus respectivos préstamos.

Ángelo Campos

Ángel De La Cruz

Juan Pablo Freytes

Carlos Zambrano

Erick Noriega

Renzo Garcés

Marco Huamán

Ricardo Lagos

Jean Pierre Archimbaud

Javier Navea

Jesús Castillo

Gonzalo Aguirre

Óscar Pinto

Kevin Quevedo

Jhamir D' Arrigo

Hernán Barcos

Paolo Guerrero

Matías Succar.

Posibles refuerzos de Alianza Lima

Hasta el momento, Alianza Lima solo ha anunciado la llegada de Jean Pierre Achimbaud para la campaña 2025. Sin embargo, hay varios nombres que vienen sonando en tienda blanquiazul. Entre ellos resaltan el arquero venezolano Rafael Romo y el delantero argentino Lucas Cano.

Rafael Romo (Universidad Católica de Ecuador)

Lucas Cano (Sport Huancayo)

Agustín Cardozo (Tigre)

Emilio Saba (Melgar)

Alesson (Vila Nova)

Emiliano Vecchio (Unión Española)

Alexis Castro (Nacional de Uruguay).

Bajas de Alianza Lima

Franco Zanelatto (libre)

Cecilio Waterman (libre)

Jiovany Ramos (libre)

Adrián Arregui (libre)

Sebastián Rodríguez (libre)

Pablo Sabbag (libre)

Cristian Neira (libre)

Aldair Fuentes (Cusco FC)

Sebastián Aranda (Sport Boys).

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre su llegada a Alianza Lima?

En una entrevista para ESPN, Néstor Gorosito se refirió a su llegada a Alianza Lima y señaló que tiene mucho optimismo en hacer una buena campaña con los íntimos.

"Mi representante está mandando los contratos. Si Dios quiere entre hoy y mañana firmamos y estaremos viajando el domingo. Alianza Lima es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso. Cuando trabajamos afuera nos fue bien, con Olimpia y España nos fue bien. Tenemos mucha ilusión, es un equipo que tiene que salir campeón sí o sí", indicó.

"En el fútbol peruano hay una idisioncracia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, pero ha causado una gran impresión. Hay interés, campañas de empresarios y periodistas que le tiran unos mangos (dinero) y hablan boludeces. Hay un montón de cosas que no entro, no le doy bola a las redes, si me critican por ahí, conmigo están muertos, a veces nomás me da ganas de tirar alguito por Twitter, después no le doy bola", agregó.