El futbolista colombiano Kevin Serna recorrió un camino lleno de obstáculos antes de convertirse en el héroe del Fluminense. A sus 26 años, su historia es un testimonio de perseverancia y superación personal. Desde sus inicios, Serna enfrentó la dura realidad de no encontrar su lugar en el fútbol profesional. A los 18 años, decidió alejarse de las canchas y dedicarse a trabajos que le permitieran subsistir, incluso pasando hambre en Europa.

Pese a las adversidades, su determinación lo llevó a encontrar un nuevo comienzo en Perú, en la segunda división, donde su carrera despegó. Hoy, tras una serie de desafíos, Kevin se consolidó como una figura clave en el fútbol sudamericano y demostró que el esfuerzo y la resiliencia pueden abrir puertas inesperadas.

Kevin Serna tuvo un inicio incierto en el fútbol

Kevin Serna, oriundo de Popayán, Colombia, no siempre tuvo claro su futuro en el deporte. A pesar de su talento, a los 18 años se sintió desilusionado y decidió dejar el fútbol profesional. En su búsqueda de estabilidad, trabajó en diversos empleos, desde un restaurante hasta una chatarrería, mientras continuaba jugando en torneos amateur.

“Por circunstancias de la vida me había alejado del fútbol, me estaba dedicando a otras cosas, a trabajar en otras cosas que me llenan de orgullo y que me formaron como persona. Trabajé en un restaurante, vendiendo libros, en una chatarrería, estuve trabajando así un tiempo”, reveló el exfutbolista de Alianza Lima en una entrevista con TV Perú Deportes.

El viaje a Europa y el regreso a la cancha

A pesar de no encontrar su lugar en el fútbol, el apoyo de su familia y sus amigos fue determinante para que Kevin Serna buque oportunidades en el viejo continente. Es así que el atacante se trasladó a Portugal, donde se unió al Perafita FC, sin augurar que su experiencia sería decepcionante, puesto que enfrentó promesas incumplidas y dificultades económicas.

Es así que, en su búsqueda por hacerse un nombre en el fútbol, llegó a Paraguay, donde finalmente debutó como jugador profesional con el Sportivo Luqueño. Aunque su paso por dicho país fue breve, su talento comenzó a brillar; sin embargo, el club decidió prescindir de sus servicios, lo que lo dejó nuevamente en la búsqueda de un nuevo destino.

Kevin Serna jugó en Alianza Lima solo por siete meses antes de ser vendido a Fluminense. Foto: AFP

La Liga 2 fue el trampolín de Kevin Serna

En febrero de 2021, Kevin Serna encontró una nueva oportunidad en Perú, específicamente en el club Cultural Santa Rosa, ahora conocido como Los Chankas, que en aquel entonces disputaba la segunda división. Su llegada marcó el inicio de una etapa exitosa, ya que logró el ascenso a la Liga 1 en su primer año con 11 goles y nueve asistencias.

Su destacado rendimiento no pasó desapercibido, y rápidamente se unió al ADT, donde continuó destacándose. En 2023, un gol espectacular le valió el reconocimiento como el mejor tanto del campeonato, lo cual consolidó su reputación en el fútbol peruano.

El salto a la grandeza

El gran desempeño de Serna en ADT durante dos temporadas atrajo la atención de Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del país, en 2024. Su paso por La Victoria fue breve, pero impactante, ya que anotó dos goles en la Copa Libertadores contra Fluminense. Esto atrajo las miradas del club brasileño, que invirtió casi tres millones de dólares para ficharlo.

Kevin Serna causó impacto en la Liga 1 con camiseta de ADT, donde fue clave para las buenas temporadas del cuadro tarmeño. Foto: Josema Images

Desde su llegada al Fluminense, Kevin se convirtió en un jugador clave, ya que anotó goles decisivos que salvaron al equipo del descenso y aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Su historia es un claro ejemplo de cómo la perseverancia y el trabajo duro pueden llevar a la gloria.