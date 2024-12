¿Por qué Kevin Serna se volvió tendencia en Brasil y qué relación tiene con Miguel Trauco?

Kevin Serna se convirtió en el héroe de Fluminense tras el ajustado triunfo de su equipo ante Cuiabá por la penúltima fecha del Brasileirao 2024. Con su anotación, el exdelantero de Alianza Lima permitió que el conjunto tricolor escape de la zona de descenso y depende de sí mismo en la última jornada para mantener la categoría.

Sin embargo, mientras que el extremo colombiano celebraba la victoria del equipo comando por Mano Menezes, el nombre del peruano Miguel Trauco se volvió tendencia en redes sociales.

¿Qué pasó con Miguel Trauco?

El 1-0 de Fluminense sobre Cuiabá condenó al Criciúma del peruano Miguel Trauco a la Segunda División de Brasil. El tanto del exatacante de Alianza Lima fue determinante para que el lateral de la selección peruana registré el segundo descenso de su carrera profesional.

Esta no es la primera vez que el exdefensor de Universitario afronta un trágico episodio. En el 2022, cuando vestía la camiseta del Saint-Étienne de la Ligue 1 de Francia, el 'Genio' descendió luego de caer por penales con el Auxerre en el playoff para mantenerse en la Ligue 1.

Gol de Kevin Serna con Fluminense

Kevin Serna, veloz jugador de 26 años, aprovechó un rebote del portero de Cuiabá y, con un potente derechazo, marcó el único tanto de Fluminense. Dicha anotación desató la euforia entre los hinchas que acudieron al estadio Maracaná de Río de Janeiro.

¿Qué necesita Fluminense para no descender en Brasil?

Fluminense llega la última fecha del Brasileirao en un escenario sorpresivo. Si bien solo necesita un empate ante Palmeiras ―equipo que pelea por el título con Botafogo― para seguir en Primera, un triunfo les asegura su permanencia y, además, podría meterlos en la próxima edición de la Copa Sudamericana; para ello, deben esperar que Gremio, Juventude y Atlético Mineiro pierdan sus respectivos cotejos.

En ese sentido, el técnico Mano Menezes no dudó en elogiar el rendimiento que mostraron sus dirigidos y la manera en que afrontaron el cotejo. Asimismo, se mostró confiado en lograr sumar puntos frente al 'Verdao' en el último partido de la temporada.

"Llegamos a la última ronda en una situación a la que no queríamos llegar, obviamente no queríamos llegar. Pero no está escrito en ninguna parte que Fluminense no esté en condiciones de llegar a São Paulo y sumarle un punto al Palmeiras. Sigamos creyendo en lo que podemos interferir y olvidemos lo paralelo, porque creo que eso puede marcar la diferencia", mencionó en conferencia de prensa.

¿Cuándo juegan Fluminense vs. Palmeiras?

El crucial partido entre Fluminense y Palmeiras, correspondiente a la fecha 38 del Brasileirao, se jugará domingo 8 de diciembre. El duelo tendrá lugar en el emblemático Allianz Parque de São Paulo a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora brasileña).