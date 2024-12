Marcos Riquelme, quien fue ganador de la Copa Bicentenario y finalista de la Liga 1 en 2021 con Sporting Cristal, vio cómo su carrera tomó un giro inesperado desde su salida del club rimense. Actualmente, el delantero juega para Oriente Petrolero de Bolivia, un equipo que atraviesa serias dificultades financieras, lo que afectó no solo al futbolista de 35 años, sino también a su vida personal, pues la institución no le paga hace casi un año.

En una reciente entrevista, Riquelme compartió su frustración y las complicaciones que tuvo que enfrentar debido a la falta de pago. Su situación refleja la crisis que vive el fútbol boliviano, donde los problemas económicos llevaron a los jugadores a tomar decisiones drásticas.

Marcos Riquelme revela la dura situación que atraviesa Oriente Petrolero

Tras una irregular temporada con Sporting Cristal, Marcos Riquelme retornó a Bolivia para defender los colores de Always Ready en 2022; sin embargo, su calvario empezaría un año después, cuando fichó por Oriente Petrolero. En una reciente entrevista con Tigo Sports, el argentino dio un crudo testimonio sobre la actualidad económica del club y cómo afectó ello a su vida personal.

“Lamentablemente, tuve que vender mi auto y empezar a manejarme con el de mi esposa. Como le dije a mis compañeros, tuve que tirar un manotazo de ahogado, porque la situación se estaba poniendo muy difícil. Uno estando fuera de su país tiene que alquilar la casa donde vive, pagar el colegio de las hijas, tiene un montón de gastos que pagar cada mes. A mí no me perdonan, no puedo decirle al que me alquila la casa que espere el pago porque el arreglo fue directamente conmigo”, reveló.

PUEDES VER: Nicolás Pasquini tendría negociaciones con club argentino y podría dejar Sporting Cristal

“Es muy triste la situación. La deuda cada vez crece más, conmigo es prácticamente todo este año, hay jugadores que solo han cobrado dos meses este 2024. (...) Molesta que hayan salido dando fechas para pagar cuando en realidad no se dio. Duele porque este hincha de Oriente no merece que el club esté viviendo esta situación. El presidente se fue en el momento que el club más necesitaba de todos, y nos golpeó mucho porque confiamos en su palabra”, agregó el atacante.

Frustración en el campo de juego

La crisis económica también ha tenido repercusiones en el rendimiento deportivo del equipo. Oriente Petrolero ocupa actualmente el décimo lugar en el Torneo Clausura de la liga boliviana, lejos de la lucha por el título. En un reciente partido contra Royal Pari, Marcos Riquelme mostró su frustración al sentir que el arbitraje había sido injusto, lo que lo llevó a querer abandonar el campo.

PUEDES VER: Alejandro Hohberg deja Sporting Cristal y se convertirá en nuevo jugador de otro club grande de la Liga 1

“Sentimos que nos metieron la mano al bolsillo de vuelta. Estamos solos, no tenemos apoyo dirigencial ni para reclamar estas cosas que nos están pasando. Ya no quiero ni hablar de ello, esos comunicados que saca la dirigencia ya nos dan risa. Estamos solos, ahora damos la cara y es entendible que la gente salga molesta con nosotros; está enojada y frustrada, pero nosotros somos los más perjudicados y no hay más nada para decir”, indicó Riquelme.

Durante su paso por Sporting Cristal, Marcos Riquelme anotó un total de 8 goles en 18 partidos disputados. Foto: Liga 1

Un futuro incierto

La situación de Riquelme y de Oriente Petrolero es un reflejo de los problemas que enfrenta el fútbol boliviano. Con un equipo que no logra salir de la crisis y un jugador que ha tenido que sacrificar su bienestar personal, el futuro se presenta incierto. Riquelme, quien pasó Sporting Cristal, ahora se encuentra en una encrucijada al luchar por mantener su carrera y su estabilidad en un entorno adverso.

PUEDES VER: Sport Boys remece la Liga 1 y ficha a futbolista que sonaba en Alianza Lima y Sporting Cristal

Un regreso complicado a Bolivia

Después de su paso por Sporting Cristal, Riquelme regresó a la liga boliviana para unirse a Always Ready, donde permaneció un año y medio. Sin embargo, su actual club, Oriente Petrolero, se encuentra en una situación crítica, con deudas que han afectado a todos los jugadores. Riquelme reveló que tuvo que vender su auto y ahora se desplaza en el vehículo de su esposa, una decisión que refleja la gravedad de su situación financiera.