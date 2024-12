Uno de los fichajes más polémicos de la Liga 1 2024 fue el de Jairo Concha a Universitario en el año de su centenario porque vino directamente de Alianza Lima, su máximo rival. Este año también se podría repetir la misma situación con Franco Zanelatto, quien no continuará en el club blanquiazul porque su idea es seguir su carrera en el fútbol del exterior, pero el interés crema por él es latente.

En ese sentido, un histórico del equipo íntimo como Juan José Jayo cuestionó con dureza la salida del peruano nacionalizado paraguayo, ya que el agente del atacante es el mismo que maneja a Concha, quien hoy viste la camiseta merengue, y deslizó la posibilidad de la llegada de Zanelatto a la vereda del frente.

Juan Jayo y su dura opinión sobre la salida de Zanelatto de Alianza Lima

En el programa 'Estudio fútbol', el exfutbolista de Alianza Lima criticó la razón que dio Franco Zanelatto al conjunto íntimo para no continuar vistiendo la casaquilla íntima.

"Es un poco raro. Como su agente, tiene la intención de que juegue afuera, pero eso requiere un buen rendimiento previo para generar más opciones. Si esperan hasta marzo, pierde continuidad, pierde muchas cosas... No es que haya tenido una buena temporada, y esto, que le aparezcan opciones... También uno puede renovar y decir: 'Si me sale algo de afuera, me voy'. Pero yo no soy su empresario. Me parece raro", enfatizó Jayo Legario.

Ante las palabras del exvolante blanquiazul, el periodista Marcello Merizalde agregó: "Les digo algo, no descarten que la 'U' lo quiera".

"Por eso lo estoy diciendo", aseveró Juan Jayo. "Eso es lo que dice Juan, De repente, es una excusa para que finalmente termine yéndose a Universitario", añadió la comunicadora Ana Lucía Rodríguez.

Franco Zanelatto dejará Alianza Lima para el 2025

Mediante sus redes sociales, el periodista Marcello Merizalde aseguró que Franco Zanelatto se irá de Alianza Lima. Asimismo, sostuvo que su trayectoria deportiva lo seguirá en el extranjero.

"Franco Zanelatto opta por continuar su carrera en el extranjero de cara al 2025. Su vínculo con Alianza Lima se vence en días", afirmó el comunicador en su cuenta de X.

En esta última temporada, Franco Zanelatto tuvo un papel irregular en Alianza. Aunuqe jugó algunos partidos, su rendimiento fue mermando con el transcurso de los partidos. De esta forma, pone cerca de poner punto final a su etapa como jugador blanquiazul.

Por otro lado, Franco Navarro, en su última conferencia de prensa el viernes 6 de diciembre, confirmó la salida de Franco Zanelatto: "Yo he hablado con su representante y (José) Bellina habló con Zanelatto. A nosotros nos encantaría que Franco siga con nosotros. Es un jugador joven, con mucho futuro. Cierto que este año ha tenido demasiados problemas con las lesiones, pero el representante, claramente, cuando lo he llamado, manifiesta que Franco no va a firmar por ningún club nacional el 2025 porque tiene la intención de jugar en el extranjero", apuntó el director deportivo de Alianza Lima.