Los Angeles Lakers de LeBron James sufre paliza histórica en la NBA y estrella reacciona: "Es vergonzoso"

Se encienden las alarmas en la NBA. Los Angeles Lakers atraviesan su peor momento en la temporada, ya que apenas acumulan dos victorias en sus últimos ocho partidos. Asimismo, ayer en Estados Unidos, recibieron una derrota humillante ante Miami Heat por 134-93. LeBron James mejoró y logró otro hito al convertirse en el séptimo máximo triplista de la historia de la NBA, pero su brillantez individual no pudo contrarrestar los problemas colectivos del equipo ni tapar los 41 puntos de diferencia

La frustración por el rendimiento del equipo alcanzó incluso a leyendas como Magic Johnson y al entrenador JJ Redick, dado que ambos expresaron públicamente su descontento. Lakers contra las cuerdas.

El veterano alero de 39 años brilló en lo individual con los triples, pero sigue levantar a su equipo | Foto: ESPN

¿Qué dijo LeBron James luego de la histórica paliza ante Miami Heat por NBA?

El campeón olímpico hizo su trabajo, ya que superó los 2.450 triples de Kyle Korver para convertirse en el séptimo máximo anotador de tiros de tres puntos en la historia de la NBA y terminó con 29 unidades y ocho asistencias. No obstante, esto no fue suficiente para evitar la imborrable derrota.

"No hay esquemas ni X ni O ni nada que pueda ayudarte a superar esto. Si no quieres competir, entonces ese es otro problema. Tenemos que resolverlo porque definitivamente es vergonzoso. Creo que el nivel de comunicación no es todo lo bueno que debiese ser. Seguro es una mierda que ten hayan dado una paliza así dos veces seguidas en la ruta”, confesó LeBron James en conferencia de prensa.

Lamentablemente, Miami Heat aprovechó que el equipo sigue adaptándose al nuevo sistema implementado por el entrenador JJ Redick. El técnico busca soluciones tanto en defensa como en ataque para optimizar el desempeño colectivo.

Las duras críticas de Magic Jonhson y el entrenador luego de la derrota de Los Lakers

Magic Johnson expresó públicamente su descontento con el desempeño de los Lakers tras la dura derrota ante los Miami Heat. Afirmó sentirse avergonzado por el nivel mostrado por el equipo, destacando que los Lakers deben mejorar para estar a la altura de su rica historia y exigente afición. Sus declaraciones reflejan la frustración de muchos seguidores ante la irregularidad del equipo esta temporada. "Es una vergüenza. En este nivel no puede existir una diferencia de 41 puntos", sentenció en redes sociales.

El entrenado de los Lakers tampoco se quedó callado. "Estoy avergonzado. Todos estamos avergonzados. No es un juego en el que pensé que teníamos la pelea adecuada, el profesionalismo adecuado… Soy dueño de esto, pero también necesito algo de propiedad en la cancha. No tengo la sensación de que estemos juntos en este momento", comentó en ESPN.

LeBron y Davis buscando la forma de remontar los 41 puntos en NBA | Foto: ESPN

¿Quiénes son los jugadores con más triples en la historia de la NBA?

El triple anotado por LeBron James no solo rompió el récord de cuatro partidos sin encestar fuera del área, sino que también lo colocó en solitario como el séptimo máximo triplista en la historia de la NBA. Es importante destacar que antes del cotejo se encontraba igualado con Kyle Korver (2,450 triples cada uno) pero el astro de los Lakers logró superar a su rival.