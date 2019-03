Perú vs Bolivia SUB 17 EN VIVO: partido clave de la 'Blanquirroja' en el Sudamericano

VER EN VIVO | Perú vs Bolivia se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Movistar Deportes y Latina) | YouTube | Perú vs Bolivia por Internet Gratis | por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17. Este cotejo se desarrollará en el estadio Mayor de San Marcos desde las 7:30 p. m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora de Bolivia). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

La blanquirroja parte como favorita en este encuentro ante los bolivianos, pese a que en dos partidos no ha conseguido algún gol. El equipo de Carlos Silvestri igualó ante Chile y Venezuela por el mismo resultado: 0-0.

Carlos Silvestri, técnico de la selección peruana sub 17, confía en que la mala racha se romperá este miércoles y que la bicolor saldrá con los tres puntos del partido. El triunfo pondría a la 'Bicolor' a un paso del hexagonal final.

Perú derrotó 3-1 a Bolivia en un amistoso previo al Sudamericano sub 17 disputado en la Videna de San Luis. Fue el último partido de preparación que tuvieron los seleccionados.

Los bolivianos llegan a este encuentro en un mal momento. Tienen dos derrotas consecutivas: en la primera fecha cayó 1-0 ante Ecuador. En la segunda, perdió 5-3 ante Venezuela en un partidazo.

Perú vs Bolivia: ¿Cómo y dónde ver por TV gratis el partido por el Sudamericano Sub 17?

El duelo entre Perú y Bolivia está programado para las 7:30 p.m. hora peruana y será televisado por Movistar Deportes y Latina TV. Mientras que las incidencias las podrás ver por Larepublica.pe

Perú vs Bolivia: horarios del partido por Sudamericano sub 17

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Perú vs Bolivia EN VIVO: posibles alineaciones

Perú: B. Enríquez; K. Aguilar, J. Racchumick, J. Montoya, M. Llontop; R. Caipo, P. De La Cruz, Y. Celi; S. Cavero, J. Grimaldo; N. Figueroa.

Bolivia: Mejía, Hurtado, Álvarez, Zabala, Espinosa, Villarroel, Zeballos, Chura, Tome De Araujo, Flores y Briceño

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Perú vs Bolivia? | Sudamericano Sub 17

Si quieres seguir el Perú vs Bolivia Sub 17 Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.