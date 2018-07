Colombia vs Inglaterra EN VIVO ONLINE en el Spartak Stadium por el Mundial Rusia 2018

Colombia vs Inglaterra EN DIRECTO es el partido más esperado de la última jornada de los octavos de final del Mundial Rusia 2018. Ambas escuadras se medirán en el estadio Spartak Stadium de Moscú desde la 1:00 p.m. (hora peruana-colombiana-mexicana) y aquí te traemos la guía de canales que transmitirán EN VIVO el partido.

La transmisión del partido Inglaterra vs Colombia para la televisión será en exclusiva por el canal de Gol Caracol para los colombianos, así como por BBC para el Reino Unido. En México, el encuentro podrá ser visto por las señales de Las Estrellas y Azteca 7.

PUEDES VER Colombia vs Inglaterra por el pase a cuartos de final del Mundial | EN VIVO

En Argentina, el encuentro estará en vivo por TV Pública, mientras que DirecTV llevará las imágenes a todos los rincones de Sudamérica. En Centroamérica será por SKY Sports y canales locales.

En Estados Unidos, la comunidad latina podrá verlo por Telemundo y los anglos por FOX. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Colombia tiene expectativas altas en esta Copa del Mundo, más aún después de las sorpresas que han allanado su camino hacia una eventual final. Antes deberán superar a un rival de altísimo nivel, pero no podrán contar con su figura del mediocampo, James Rodríguez.

El 10 se ejercitó al margen del grupo en el entrenamiento que este lunes la selección de Colombia completó en el estadio Spartak de Moscú. El jugador del Bayern de Múnich es duda para el partido ante el equipo inglés por un edema en el sóleo derecho aunque, dada su buena evolución, el técnico José Néstor Pékerman no lo descartó para el compromiso de este martes.

Colombia llega por segunda ocasión consecutiva a los octavos, y ganadora de llave, luego del descalabro contra Japón (2-1) en el debut, y dos convincentes victorias ante Polonia (3-0) y Senegal (1-0).

Enfrente, los colombianos tendrán a una Inglaterra que tiene disponible a su equipo de lujo, con Harry Kane al 100%, y que llega con 5 goles como máximo artillero en lo que va del Mundial.

¿A qué hora es el Colombia vs Inglaterra?

El choque entre Colombia vs Inglaterra EN VIVO por octavos de final se estará disputando a las 21:00, 9:00 pm, hora local de Moscú, Rusia; en Bogotá iniciará a la 1:00 pm y en Londres será a las 7:00 pm; en Estados Unidos comenzará a las 11:00 am del Pacífico y a las 2:00 pm del Este.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 12:00 pm

México, Perú, Panamá y Ecuador: 1:00 pm

Bolivia, Venezuela y Paraguay: 2:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 3:00 pm

Portugal: 7:00 pm

Alemania, España, Francia, Holanda e Italia: 8:00 pm

Cómo ver Colombia vs Inglaterra en vivo por DirecTV Sports (Audio 2)

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Matías Martín

Cómo ver Colombia vs Inglaterra en vivo por DirecTV Sports (Audio 1)

Narración: Arley Londoño

Comentarios: Luis Restrepo, Faryd Mondragón

Ver en vivo por TyC Sports el Colombia vs Inglaterra

Narración: Rodolfo de Paoli

Comentarios: Ariel Senosiain

Colombia vs Inglaterra en vivo por TV Pública

Relato: ‘Pollo’ Vignolo

Comentarios: Diego Latorre

Colombia vs Inglaterra EN VIVO por Latina TV

Narración: Jesús Arias

Comentarios: Eddie Fleischman

Colombia vs Inglaterra EN VIVO por Capital Radio

Narración: Jaime Guerrero

Comentarios: Pablo Zegarra, José Poicón

Colombia vs Inglaterra EN VIVO por RPP Radio

Narración: Pierre Manrique

Comentarios: Diego Rebagliati, Luis Sandoval, Daniel Franco.

Colombia vs Inglaterra EN VIVO por RTS y DirecTV en Ecuador

El compromiso iniciará a las 13H00 de Ecuador (18H00 GMT) y será transmitido por RTS (4 TV Cable / 185 Directv) y Directv (610 SD / 1610 HD / 4000 4K) para Ecuador.

Colombia vs Inglaterra por RCN Televisión y Antena 2

En Colombia podrás seguir el partido a través de Radio Cadena Nacional y más conocido como RCN. En radio podrás seguirlo a través de la emisora Antena 2.

Guía completa para ver EN VIVO el Colombia vs Inglaterra

Perú: Latina Televisión, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play, Canal de las Estrellas, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Colombia vs Inglaterra EN DIRECTO por Telemundo en USA para latinos

Estados Unidos: Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo Deportes

Trinidad y Tobago: CNC3, DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Colombia vs Inglaterra en vivo por Tigo Sports y Red Uno en Bolivia

Bolivia: Red Unitel, COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Globo, SporTV Play, SporTV, FOX Play Brasil

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TDN, Sky HD, TCS GO

Guatemala: TDN, Azteca Guatemala, Tigo Sports Guatemala, Sky HD

Haití: SportsMax App

Honduras: Sky HD, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Tigo Sports Honduras, TDN

Colombia vs Inglaterra en vivo por Canal 13, TVN y Mega en Chile

Chile: Mega, TVN, Canal 13, Movistar Play Chile, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Caracol Play, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, Deportes RCN En Vivo

Costa Rica: Sky HD, TDN, Movistar Play Costa Rica, Teletica Radio, TD Mas, TD +

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

España: Cuatro, Mediaset Sport App

Colombia vs Inglaterra EN VIVO por TDN, Sky, Azteca y Televisa

México: Sky HD, TDN, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Canal de las Estrellas, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, TDN, Movistar Play Nicaragua, Sky HD, Televicentro Nicaragua Canal 2

Panamá: Sky HD, TVN Radio 96.5, TDN, RPC Canal 4, TVMax 9, TVN2 Panama, Movistar Play Panama

¿Cómo ver por internet el Colombia vs Inglaterra?

DirecTV Play: servicio exclusivo para abonados al servicio de TV satelital. Cuenta con todos los partidos del mundial.

Mitele.es: Servicio exclusivo para clientes ubicados en España.

TyC Sports Play: servicio para abonados a TV paga. Exclusivo para Argetina. También soporta Chromecast para reproducir desde el telefóno en la TV.

BBC iPlayer: Servicio de reproducción exclusivo para clientes ubicados en el Reino Unido.

ITV Hub: Servicio de reproducción exclusiva para abonados en Inglaterra, Gales y Escocia.

¿Cuáles serán las alineaciones del Colombia vs Inglaterra?

Colombia: Ospina; Arias, Dávinson Sánchez, Mina, Mojica; Carlos Sánchez, Mateus Uribe; Cuadrado, Quintero, James (Muriel o Barrios); y Falcao.

Inglaterra: Pickford; Trippier, McGuire, Stones, Walker, Young (Rose); Hernderson, Lingard, Delle Ali; Sterling, Kane.