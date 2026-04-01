Universitario - San Martín: día, hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley
Luego de perder en la ida, el conjunto merengue quedó sin margen de error para la vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todo sobre la revancha entre Universitario - San Martín.
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Universitario de Deportes y la Universidad San Martín prometen regalarnos un gran espectáculo en el partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Luego de caer en la ida, el conjunto comandado por Francisco Hervás no tiene margen de error y necesita ganar para forzar un extra game la próxima semana.
Las Pumas desean seguir con el sueño de lograr el primer título de su historia. Por su parte, el cuadro santo quiere volver a disputar una final nacional después de 2 años. El vencedor de esta serie se verá las caras en la siguiente ronda ante Alianza Lima o Géminis.
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¿Cuándo juegan Universitario vs San Martín vóley?
El partido de vuelta por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este sábado 4 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora es el partido Universitario vs San Martín?
El duelo entre Universitario vs San Martín iniciará a partir de las 7.00 p. m. El cotejo arrancará apenas culmine el Circolo vs Deportivo Soan por el sétimo lugar.
¿En qué canal ver la semifinal de vuelta Universitario vs San Martín?
La transmisión por TV de este y todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú.
Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: partidos
Alianza Lima, Géminis de Comás, San Martín y Universitario son los clubes que lucha por el título nacional. Las blanquiazules buscan adjudicarse el tan ansiado tetracampeonato.
- Universitario vs San Martín | sábado 4 de abril | 7.00 p. m.
- Alianza Lima vs Géminis | domingo 5 de abril | 5.00 p. m.
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Entradas para las semifinales de la Liga Peruana de Vóley
Las entradas para los partidos de vuelta se podrán adquirir el jueves 2 de abril a partir de las 12.00 p. m. La plataforma Joinnus se encargará de la venta.
- General: 20.00 soles
- Norte: 30.00 soles
- Sur: 30.00 soles
- Oriente: 40.00 soles
- Occidente: 50.00 soles.
Precios de las entradas para las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Liga Peruana de Vóley