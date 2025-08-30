Bono El Buen Pastor de agosto 2025: así es el nuevo pago, monto con aumento y la única forma de cobrar vía Sistema Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/Patria

El Gobierno de Nicolás Maduro activó el pago del Bono El Buen Pastor correspondiente a agosto de 2025, a través del Sistema Patria. Este apoyo económico es entregado de forma ocasional y está destinado exclusivamente a los pastores en todo el territorio venezolano. Su objetivo principal es brindar un alivio financiero ante los desafíos que impone la actual crisis social en el país.

A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre este beneficio especial: cuándo comenzó el depósito, cuál es el monto establecido y qué pasos debes seguir para registrarte y recibirlo cada vez que se habilite en la plataforma oficial.

Bono El Buen Pastor: ¿cuándo llegó el pago de agosto 2025 vía Sistema Patria?

De acuerdo con lo publicado por Canal Patria Digital en Telegram y Bonos Protectores Social Al Pueblo en su cuenta de X (antes Twitter), el Bono El Buen Pastor comenzó a entregarse el viernes 29 de agosto.

Este beneficio está dirigido específicamente a miembros del liderazgo cristiano, es decir, al cuerpo directivo de las iglesias cristianas en Venezuela.

¿De cuánto es el Bono El Buen Pastor de agosto 2025 en Venezuela?

En agosto de 2025, los beneficiarios del Bono El Buen Pastor recibieron un total de 1.890 bolívares, posicionándose como uno de los subsidios más significativos otorgados durante el mes.

Este monto equivale aproximadamente a 12 dólares, tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento del pago.

Bono El Buen Pastor 2025: ¿cómo registrarse en el Sistema Patria?

Para comenzar a recibir el Bono El Buen Pastor, es importante estar inscrito en el sistema Patria. Además, los pastores y pastoras evangélicos deben haber completado su registro en la plataforma durante las jornadas organizadas por el Gobierno. Por ello, si deseas comenzar a recibir este beneficio, deberás crearte un usuario en Patria de la siguiente manera: