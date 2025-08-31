HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Cronograma de pago del Ministerio de Educación Venezuela, septiembre 2025: cuándo depositan nuevos bonos para docentes, montos y quién cobra

¡Se vienen más bonos para los docentes del MPPE! El cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela aún no ha sido confirmado. Sin embargo, en los primeros días de agosto de 2025, la quincena caerá sin falta.

Según el cronograma de pago del Ministerio de Educación, el Cestaticket será el último bono en ser pagado.
Según el cronograma de pago del Ministerio de Educación, el Cestaticket será el último bono en ser pagado. | Foto: composición LR/Freepik

El cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela será de mucha ayuda en septiembre de 2025. Esto sucede porque el MPPE usa el mismo calendario para entregar los subsidios en cada mes, como las quincenas, el bono de Guerra y el Cestaticket. Por ende, los docentes del sector público aguardan que las fechas y el orden de depósito sea similar al de agosto.

En las siguientes líneas, vas a encontrar un cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela que estará sujeto a cambios. Aún no está confirmado que vaya a ser el mismo del mes anterior. Por tal motivo, todos los trabadores no deberán perder de vista los comunicados que difunda el MPPE en su canal de Telegram.

PUEDES VER: Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: montos oficiales y cómo activarlos en 4 pasos vía Sistema Patria

lr.pe

Cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela para septiembre 2025

Este será el cronograma de pago del Ministerio de Educación en Venezuela para septiembre de 2025. El calendario sería similar al de agosto, así que las fechas de entrega serían similares, salvo que ocurra un cambio de último minuto por parte del MPPE:

  • Primera quincena: 10 de septiembre
  • Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados con Cestaticket: 15 de septiembre
  • Bono de Guerra trabajadores jubilados sin Cestaticket: 18 de septiembre
  • Segunda quincena: 25 de septiembre
  • Cestaticket: 25 de septiembre.

PUEDES VER: Aumento Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha de pago para jefes de familia y cómo recibir el nuevo monto por el Sistema Patria

lr.pe

Monto del bono de Guerra de septiembre 2025 para docentes del Ministerio de Educación

Los trabajadores jubilados del Ministerio de Educación que no tengan el Cestaticket recibirán un bono de Guerra de más de 15.008 bolívares. Si no recibes este beneficio, accederás a un monto mayor a los 16.080 bolívares.

El caso del Cestaticket es similar. En agosto, este alcanzó los 5.292, cifra que denota un aumento con respecto a julio. Por tanto, se espera una cifra superior en septiembre.

¿Quién cobra el bono de Guerra para docentes?

Los docentes, trabajadores activos y jubilados del Ministerio de Educación pueden cobrar el bono de Guerra para docentes. Este subsidio se reparte entre todo el sector público.

PUEDES VER: Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

lr.pe

¿Quiénes reciben la primera quincena del MPPE?

La primera quincena del MPPE puede ser cobrada por los docentes, trabajadores administrativos y obreros de dicha entidad. Lo mismo aplica para la segunda entrega del mes.

Notas relacionadas
Pagos Ministerio de Educación HOY, 31 de agosto 2025: qué bonos para docentes MPPE depositaron, monto del Cestaticket y beneficiarios de la quincena

Pagos Ministerio de Educación HOY, 31 de agosto 2025: qué bonos para docentes MPPE depositaron, monto del Cestaticket y beneficiarios de la quincena

LEER MÁS
Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

LEER MÁS
¿Cayó el bono de Corresponsabilidad para docentes agosto 2025? Qué pasó con el pago del MPPE, lo que se sabe de la fecha y último monto

¿Cayó el bono de Corresponsabilidad para docentes agosto 2025? Qué pasó con el pago del MPPE, lo que se sabe de la fecha y último monto

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Datos LR

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota