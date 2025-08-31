Cronograma de pago del Ministerio de Educación Venezuela, septiembre 2025: cuándo depositan nuevos bonos para docentes, montos y quién cobra

Según el cronograma de pago del Ministerio de Educación, el Cestaticket será el último bono en ser pagado. | Foto: composición LR/Freepik

El cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela será de mucha ayuda en septiembre de 2025. Esto sucede porque el MPPE usa el mismo calendario para entregar los subsidios en cada mes, como las quincenas, el bono de Guerra y el Cestaticket. Por ende, los docentes del sector público aguardan que las fechas y el orden de depósito sea similar al de agosto.

En las siguientes líneas, vas a encontrar un cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela que estará sujeto a cambios. Aún no está confirmado que vaya a ser el mismo del mes anterior. Por tal motivo, todos los trabadores no deberán perder de vista los comunicados que difunda el MPPE en su canal de Telegram.

Cronograma de pago del Ministerio de Educación de Venezuela para septiembre 2025

Este será el cronograma de pago del Ministerio de Educación en Venezuela para septiembre de 2025. El calendario sería similar al de agosto, así que las fechas de entrega serían similares, salvo que ocurra un cambio de último minuto por parte del MPPE:

Primera quincena: 10 de septiembre

Bono de Guerra para trabajadores activos y jubilados con Cestaticket: 15 de septiembre

Bono de Guerra trabajadores jubilados sin Cestaticket: 18 de septiembre

Segunda quincena: 25 de septiembre

Cestaticket: 25 de septiembre.

Monto del bono de Guerra de septiembre 2025 para docentes del Ministerio de Educación

Los trabajadores jubilados del Ministerio de Educación que no tengan el Cestaticket recibirán un bono de Guerra de más de 15.008 bolívares. Si no recibes este beneficio, accederás a un monto mayor a los 16.080 bolívares.

El caso del Cestaticket es similar. En agosto, este alcanzó los 5.292, cifra que denota un aumento con respecto a julio. Por tanto, se espera una cifra superior en septiembre.

¿Quién cobra el bono de Guerra para docentes?

Los docentes, trabajadores activos y jubilados del Ministerio de Educación pueden cobrar el bono de Guerra para docentes. Este subsidio se reparte entre todo el sector público.

¿Quiénes reciben la primera quincena del MPPE?

La primera quincena del MPPE puede ser cobrada por los docentes, trabajadores administrativos y obreros de dicha entidad. Lo mismo aplica para la segunda entrega del mes.