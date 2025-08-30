HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

El Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025 ya está activo y puede ser retirado desde el Sistema Patria de Venezuela por un grupo de beneficiarios específico.

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Bolsamania/Patria
La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Bolsamania/Patria

El régimen de Nicolás Maduro comenzó el depósito del Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025, por medio del Sistema Patria. Este nuevo pago es parte de los desembolsos extraordinarios que hace el Gobierno de Venezuela para beneficiar económicamente a sectores vulnerables con diversas cantidades.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre este abono, incluido quienes son las personas que pueden acceder a él, desde cuándo inició el depósito, el monto entregado y cómo revisar correctamente la cantidad en tu cuenta.

PUEDES VER: Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

lr.pe

Bono Especial de Vacaciones, agosto 2025: ¿quiénes cobran el pago?

Según el anuncio hecho en Canal Patria Digital, solo el personal jubilado del sector educación puede cobrar el Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025.

Cabe recordar que este mismo grupo también recibió el Bono de Guerra a mitad del mes.

PUEDES VER: COBRA HOY el bono de 10.500 bolívares en agosto 2025 vía Sistema Patria: consulta con cédula y cobra en 4 pasos

lr.pe

¿De cuánto es el Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025?

El mismo enunciado indicó que los docentes jubilados pueden cobrar un total de 7.700 bolívares por concepto del Bono Especial de Vacaciones, que equivaldrían a 52 dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio que figura en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, el pago se anunció desde el viernes 29 de agosto y solo puede ser cobrado a través del Sistema Patria.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria este 2025?

Si eres uno de los afortunados seleccionados para cobrar los bonos de la Patria en 2025, te enseñaremos los sencillos pasos que deberás seguir para disponer del dinero que ofrecen estos subsidios:

  • Inicia sesión en el Sistema Patria con tu cédula y contraseña.
  • Ve a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".
  • Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Por último, haz clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".
Notas relacionadas
Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: montos oficiales y cómo activarlos en 4 pasos vía Sistema Patria

Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: montos oficiales y cómo activarlos en 4 pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

LEER MÁS
Cómo hacer la verificación de datos del Saime 2025: guía paso a paso para actualizar mi cédula venezolana y pasaporte

Cómo hacer la verificación de datos del Saime 2025: guía paso a paso para actualizar mi cédula venezolana y pasaporte

LEER MÁS
Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

LEER MÁS
Malas noticias para conductores en España: estas son las enfermedades que podrían costarte la licencia de conducir

Malas noticias para conductores en España: estas son las enfermedades que podrían costarte la licencia de conducir

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Datos LR

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Cómo hacer la verificación de datos del Saime 2025: guía paso a paso para actualizar mi cédula venezolana y pasaporte

Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota