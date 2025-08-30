Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Bolsamania/Patria

La mayoría de bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Bolsamania/Patria

El régimen de Nicolás Maduro comenzó el depósito del Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025, por medio del Sistema Patria. Este nuevo pago es parte de los desembolsos extraordinarios que hace el Gobierno de Venezuela para beneficiar económicamente a sectores vulnerables con diversas cantidades.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre este abono, incluido quienes son las personas que pueden acceder a él, desde cuándo inició el depósito, el monto entregado y cómo revisar correctamente la cantidad en tu cuenta.

Bono Especial de Vacaciones, agosto 2025: ¿quiénes cobran el pago?

Según el anuncio hecho en Canal Patria Digital, solo el personal jubilado del sector educación puede cobrar el Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025.

Cabe recordar que este mismo grupo también recibió el Bono de Guerra a mitad del mes.

¿De cuánto es el Bono Especial de Vacaciones de agosto 2025?

El mismo enunciado indicó que los docentes jubilados pueden cobrar un total de 7.700 bolívares por concepto del Bono Especial de Vacaciones, que equivaldrían a 52 dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio que figura en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, el pago se anunció desde el viernes 29 de agosto y solo puede ser cobrado a través del Sistema Patria.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria este 2025?

Si eres uno de los afortunados seleccionados para cobrar los bonos de la Patria en 2025, te enseñaremos los sencillos pasos que deberás seguir para disponer del dinero que ofrecen estos subsidios: