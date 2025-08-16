La gran noticia del Ministerio de Educación para sus jubilados en agosto 2025: consulta el nuevo listado y si cobras el bono de Guerra MPPE
El bono de Guerra de agosto de 2025 puede ser tuyo. El nuevo listado de jubilados del Ministerio de Educación de Venezuela entró en vigencia el 31 de julio de este año. Si aparece tu cédula, estás incluido.
El Ministerio de Educación sorprendió a sus jubilados con una grata noticia. Recientemente, el MPPE publicó el nuevo listado de docentes, trabajadores administrativos y obreros que pasaron al retiro por parte de la institución, lo que se traduce en un hecho fantástico: estas personas podrán retirar el bono de Guerra en agosto de 2025.
Este nuevo listado de jubilados del Ministerio de Educación incluye a miles de personas de la tercera edad de Venezuela. El extenso documento contiene diversos nombres, apellidos y números de cédula, así que no dudes en revisarlo.
¿Cómo queda el listado de nuevos jubilados del Ministerio de Educación en agosto 2025?
El listado de nuevos jubilados del Ministerio de Educación lo puedes encontrar en el canal de Telegram del MPPE. Haz clic en el siguiente enlace (https://t.me/pagosmppe) para descargarlo.
Este listado contiene los nombres de los docentes, trabajadores administrativos y obreros que están jubilados por el Ministerio de Educación desde el 31 de julio de 2025. Dichas personas cumplen con los requisitos para cobrar el bono de Guerra, según lo estipulado por el régimen venezolano.
Algunos de los docentes jubilados que aparecen en el listado son los siguientes:
- Henry Andrade
- Gómez Francisco
- Cárdenas Alfonso
- Judith Moreno
- Piña Salvador
- Adrián Áñez
- Sebastian Bautista
- Melvin Silva
- Anicasia M. Ortiz A.
- Rivas G. Petra María
- Rivero Ana
- Jesús Benigno Labrador Moreno
- Rosendo Miriam
- Tirado Alfonso
- Claudio Reina
- Sánchez Nelson
- García Carmen
- Rodríguez Egidia
- Robertis Paula
- Héctor Argenis Briceño Palacios
- Yolanda Espinoza
- Freites, Omar
- Quiaro Clara
- Lamon S Juana E
- Quinonez Angela
- Hereira Angelina
- Barbera Aura
- Dovale Julia
- Talavera Ilba
- Medina Nidia
- Yolanda Gutiérrez
- Borjas S. Rogelio S.
- Romero Nelly
- Nerio Duran
- Arias Belkys
- González Carmen
- Queipo Lourdes
- Blanco Hernán
- Hernández Disney
- Monsalve C. María A.
- Borges Fredy
- Lindarte de Vivas
- Suárez Carlos
- Cedeno Zorrilla Segunda Josefina
- Mirian Elena Sifontes de Monteverde
- Viloria Jose
- González Mariela
- Delgado Omaira
- Córdoba Narky
- Reyes Mireya
- Coronado Mireya
- Hernández Rafael
- Nunez María
- Barrios Nelly
- Rivero Yolanda
- Caldera Luisa
- Gauna Maximina
- Gómez Faustina
- Villalonga Bertha
- Chirinos Mirta
- Jimenez Gladys
- Quero Arsenia
- Carmen Albera
- Nelson Miranda
- Edgar Martínez
- Nava de M. Leyda
- Valerio Jose
- Hidalgo María
- Pulgar Liria
- Manzanarez Marbella
- Bracho Carmen
- Millan Aleida
- Pena Celia
- Rodríguez Herminia
- Low Magglenne
- Salas Nancy
- Sánchez Zaira
- Gutiérrez Concepción
- Gallardo Ramona
- Sangronis Carmen
- Maduro Sehye
- Lugo Gladys
- Marquez Xiomara
- Zavala Héctor
- Sánchez Norys
- Olivera Lucrecia
- Quintero Juana
- García Violeta
- Medina Alicia
- Sirit Dianora
- Deroy Argenis
- Morillo Algebre
- Julio Luigi
- Carmona Francisco
- Hernández de C. Sol E.
- Rodríguez R. Solangel
- Fátima González S.
- Rodríguez Daris
- Pena Yudith
- Fredy Infante
- Ramona
- Ramirez Denis
- Nayali
- Carlos Berrios.
En total, 8.582 docentes ya pasaron a ser jubilados. En el caso de los trabajadores administrativos y obreros, 192 y 2.560 ciudadanos fueron incluidos, respectivamente.
¿Cómo hacer la consulta de jubilados del Ministerio de Educación en Venezuela?
Ingresa al listado y busca tu número de cédula. Si este aparece, significa que ya eres jubilado por el Ministerio de Educación en Venezuela.
¿Qué bonos para jubilados se pagan en agosto 2025?
El bono de Guerra para trabajadores jubilados del sector público se paga en agosto. Este favorece a los que reciban o no el beneficio del Cestaticket.
¿Qué se sabe del bono de Guerra para jubilados MPPE?
El bono de Guerra para jubilados del MPPE se pagaría el martes 19 de agosto de 2025, a falta del anuncio oficial. De no mediar ningún inconveniente, el subsidio tendría montos con aumento: sería de más de 13.800 y 12.880 bolívares venezolanos, ya que está indexado al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).