La gran noticia del Ministerio de Educación para sus jubilados en agosto 2025: consulta el nuevo listado y si cobras el bono de Guerra MPPE

Más de 8.000 docentes pasarán a ser jubilados por el Ministerio de Educación. | Foto: composición LR/Freepik

El Ministerio de Educación sorprendió a sus jubilados con una grata noticia. Recientemente, el MPPE publicó el nuevo listado de docentes, trabajadores administrativos y obreros que pasaron al retiro por parte de la institución, lo que se traduce en un hecho fantástico: estas personas podrán retirar el bono de Guerra en agosto de 2025.

Este nuevo listado de jubilados del Ministerio de Educación incluye a miles de personas de la tercera edad de Venezuela. El extenso documento contiene diversos nombres, apellidos y números de cédula, así que no dudes en revisarlo.

¿Cómo queda el listado de nuevos jubilados del Ministerio de Educación en agosto 2025?

El listado de nuevos jubilados del Ministerio de Educación lo puedes encontrar en el canal de Telegram del MPPE. Haz clic en el siguiente enlace (https://t.me/pagosmppe) para descargarlo.

Este listado contiene los nombres de los docentes, trabajadores administrativos y obreros que están jubilados por el Ministerio de Educación desde el 31 de julio de 2025. Dichas personas cumplen con los requisitos para cobrar el bono de Guerra, según lo estipulado por el régimen venezolano.

Algunos de los docentes jubilados que aparecen en el listado son los siguientes:

Henry Andrade

Gómez Francisco

Cárdenas Alfonso

Judith Moreno

Piña Salvador

Adrián Áñez

Sebastian Bautista

Melvin Silva

Anicasia M. Ortiz A.

Rivas G. Petra María

Rivero Ana

Jesús Benigno Labrador Moreno

Rosendo Miriam

Tirado Alfonso

Claudio Reina

Sánchez Nelson

García Carmen

Rodríguez Egidia

Robertis Paula

Héctor Argenis Briceño Palacios

Yolanda Espinoza

Freites, Omar

Quiaro Clara

Lamon S Juana E

Quinonez Angela

Hereira Angelina

Barbera Aura

Dovale Julia

Talavera Ilba

Medina Nidia

Yolanda Gutiérrez

Borjas S. Rogelio S.

Romero Nelly

Nerio Duran

Arias Belkys

González Carmen

Queipo Lourdes

Blanco Hernán

Hernández Disney

Monsalve C. María A.

Borges Fredy

Lindarte de Vivas

Suárez Carlos

Cedeno Zorrilla Segunda Josefina

Mirian Elena Sifontes de Monteverde

Viloria Jose

González Mariela

Delgado Omaira

Córdoba Narky

Reyes Mireya

Coronado Mireya

Hernández Rafael

Nunez María

Barrios Nelly

Rivero Yolanda

Caldera Luisa

Gauna Maximina

Gómez Faustina

Villalonga Bertha

Chirinos Mirta

Jimenez Gladys

Quero Arsenia

Carmen Albera

Nelson Miranda

Edgar Martínez

Nava de M. Leyda

Valerio Jose

Hidalgo María

Pulgar Liria

Manzanarez Marbella

Bracho Carmen

Millan Aleida

Pena Celia

Rodríguez Herminia

Low Magglenne

Salas Nancy

Sánchez Zaira

Gutiérrez Concepción

Gallardo Ramona

Sangronis Carmen

Maduro Sehye

Lugo Gladys

Marquez Xiomara

Zavala Héctor

Sánchez Norys

Olivera Lucrecia

Quintero Juana

García Violeta

Medina Alicia

Sirit Dianora

Deroy Argenis

Morillo Algebre

Julio Luigi

Carmona Francisco

Hernández de C. Sol E.

Rodríguez R. Solangel

Fátima González S.

Rodríguez Daris

Pena Yudith

Fredy Infante

Ramona

Ramirez Denis

Nayali

Carlos Berrios.

En total, 8.582 docentes ya pasaron a ser jubilados. En el caso de los trabajadores administrativos y obreros, 192 y 2.560 ciudadanos fueron incluidos, respectivamente.

¿Cómo hacer la consulta de jubilados del Ministerio de Educación en Venezuela?

Ingresa al listado y busca tu número de cédula. Si este aparece, significa que ya eres jubilado por el Ministerio de Educación en Venezuela.

¿Qué bonos para jubilados se pagan en agosto 2025?

El bono de Guerra para trabajadores jubilados del sector público se paga en agosto. Este favorece a los que reciban o no el beneficio del Cestaticket.

¿Qué se sabe del bono de Guerra para jubilados MPPE?

El bono de Guerra para jubilados del MPPE se pagaría el martes 19 de agosto de 2025, a falta del anuncio oficial. De no mediar ningún inconveniente, el subsidio tendría montos con aumento: sería de más de 13.800 y 12.880 bolívares venezolanos, ya que está indexado al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).