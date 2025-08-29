Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/El Impulso/Patria

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/El Impulso/Patria

El Gobierno de Nicolás Maduro inició el pago de un nuevo depósito a través del Sistema Patria. Se trata del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, que llegó con un monto oficial de 27.300 bolívares, destinado a ser un sustento extra para todos sus beneficiarios en medio de la crisis económica que golpea a Venezuela.

Revisa en la siguiente nota todo lo que debes conocer acerca de este subsidio, incluida la fecha en la que comenzó a entregarse, quiénes son los recipientes de la entrega y la forma correcta de cobrar en la plataforma.

Bono Corresponsabilidad y Formación, agosto 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

El Bono Corresponsabilidad y Formación comenzó a pagarse desde el viernes 29 de agosto, según la información publicada en cuentas tales como Canal Patria Digital en Telegram o Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

Como ya se mencionó, el monto de este bono es de 27.300 bolívares o 187 dólares, en base al tipo de cambio que figura en la actualidad en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Para quiénes es el Bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025?

El Bono de Corresponsabilidad y Formación fue destinado a los empleados públicos que ocupan cargos de confianza. Los beneficiarios de esta iniciativa incluyen a trabajadores de los siguientes organismos:

Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD)

Petróleos de Venezuela (PDVSA)

Corpoelec

Cargos dentro del Ejecutivo

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Debes cumplir con los siguientes requisitos para que puedas activar y cobrar, posteriormente, el Bono de Corresponsabilidad y Formación: