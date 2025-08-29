HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Datos LR

Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

Ya se está pagando el Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025 para un grupo de beneficiarios en el Sistema Patria de Venezuela.

La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/El Impulso/Patria
La mayoría de bonos se entregan por el Sistema Patria de Venezuela. Foto: composiciónLR/El Impulso/Patria

El Gobierno de Nicolás Maduro inició el pago de un nuevo depósito a través del Sistema Patria. Se trata del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025, que llegó con un monto oficial de 27.300 bolívares, destinado a ser un sustento extra para todos sus beneficiarios en medio de la crisis económica que golpea a Venezuela.

Revisa en la siguiente nota todo lo que debes conocer acerca de este subsidio, incluida la fecha en la que comenzó a entregarse, quiénes son los recipientes de la entrega y la forma correcta de cobrar en la plataforma.

PUEDES VER: Aumento del Bono Único Familiar septiembre 2025: fecha para jefes de familia y cómo recibir el monto en el Sistema Patria

lr.pe

Bono Corresponsabilidad y Formación, agosto 2025: ¿cuándo llegó el pago vía Sistema Patria?

El Bono Corresponsabilidad y Formación comenzó a pagarse desde el viernes 29 de agosto, según la información publicada en cuentas tales como Canal Patria Digital en Telegram o Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (antes Twitter).

Como ya se mencionó, el monto de este bono es de 27.300 bolívares o 187 dólares, en base al tipo de cambio que figura en la actualidad en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

PUEDES VER: Los primeros bonos que se pagarán en septiembre 2025: montos oficiales y cómo activarlos en 4 pasos vía Sistema Patria

lr.pe

¿Para quiénes es el Bono de Corresponsabilidad y Formación de agosto 2025?

El Bono de Corresponsabilidad y Formación fue destinado a los empleados públicos que ocupan cargos de confianza. Los beneficiarios de esta iniciativa incluyen a trabajadores de los siguientes organismos:

  • Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD)
  • Petróleos de Venezuela (PDVSA)
  • Corpoelec
  • Cargos dentro del Ejecutivo

¿Cómo activar el Bono de Corresponsabilidad y Formación?

Debes cumplir con los siguientes requisitos para que puedas activar y cobrar, posteriormente, el Bono de Corresponsabilidad y Formación:

  • Laborar en instituciones públicas beneficiadas por el Bono contra la Guerra Económica.
  • Estar afiliado al Sistema Patria y mantener tu cuenta actualizada.
  • Ser responsable con las obligaciones laborales, evaluadas por un supervisor.
  • Formar parte de la nómina de la institución pública donde trabajas.
Notas relacionadas
Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

Los bonos Patria que caen antes del 31 de agosto de 2025 con aumento: consulta con cédula los montos y revisa los beneficiarios

LEER MÁS
Guía aumento para el Bono de Guerra de agosto 2025: nuevos montos indexados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos por Sistema Patria

Guía aumento para el Bono de Guerra de agosto 2025: nuevos montos indexados y fechas oficiales para cobrar en 4 pasos por Sistema Patria

LEER MÁS
El grupo beneficiario que cobrará un bono patria de más de 9.000 bolívares en agosto 2025: fecha y cómo activarlo en Venezuela

El grupo beneficiario que cobrará un bono patria de más de 9.000 bolívares en agosto 2025: fecha y cómo activarlo en Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

LEER MÁS
Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información HOY, 28 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Datos LR

Cobra el Bono de Guerra HOY, 28 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Bonos Activos del Sistema Patria HOY, 28 de agosto: cobra ya los subsidios que tienen monto con aumento en Venezuela

Aumento Pagos MPPE HOY, 28 de agosto: bonos para docentes de Ministerio de Educación y montos oficiales en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota