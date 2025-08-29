COBRA HOY el bono de 10.500 bolívares en agosto 2025 vía Sistema Patria: consulta con cédula y cobra en 4 pasos
El pago del Bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025 ha iniciado, de acuerdo con el calendario de subsidios distribuidos en Venezuela a través del Sistema Patria.
El gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a realizar el depósito del Bono Cuadrantes de Paz correspondiente a agosto de 2025 a través del Sistema Patria en Venezuela. Este bono forma parte de los pagos mensuales más recientes del régimen y es uno de los montos más altos, destinados a apoyar económicamente a quienes enfrentan las dificultades de la crisis en el país.
A continuación, te proporcionamos toda la información relevante sobre el Bono Cuadrantes de Paz, incluyendo la fecha en la que se inició oficialmente su distribución, cómo verificar si el pago está activo para ti y los pasos para cobrarlo sin problemas.
Bono Cuadrantes de Paz, agosto 2025: ¿cuándo inició el pago vía Sistema Patria?
El desembolso del Bono Cuadrantes de Paz se inició el viernes 29 de agosto, de acuerdo con los datos compartidos en plataformas como Canal Patria Digital en Telegram y Bonos Protectores Social Al Pueblo en X (anteriormente conocido como Twitter).
Tal como se mencionó previamente, el monto asignado a este subsidio es de 10.500 bolívares o 72 dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio vigente en el Banco Central de Venezuela (BCV).
Anuncio del Bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital
¿Cómo consultar el Bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025 en Venezuela?
Para saber si el Bono Cuadrantes de Paz, por un monto de 10.500 bolívares, ha sido depositado en tu cuenta del Sistema Patria, asegúrate de tener a la mano tu cédula de identidad y sigue los pasos que te indicaremos a continuación:
- Inicia sesión ingresando tu número de cédula y la contraseña correspondiente.
- Dirígete a la sección "Protección Social" para comprobar si el bono está marcado como activo.
- Haz clic en "Aceptar" para confirmar y proceder con la gestión del subsidio.
¿Cómo cobrar el Bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025?
Para disponer del dinero que ingresó a tu cuenta de Patria por el concepto del Bono Cuadrantes de Paz, deberás seguir esta guía fácil:
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Ve a 'monedero' y luego a 'retiro de fondos'.
- Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Clic en el botón 'continuar' y después en 'aceptar'.
Una vez realizado este proceso, el propio sistema te mostrará que la operación se realizó de forma exitosa y podrás acercarte a cualquier agencia del banco, donde se solicitó el retiro, y acceder al dinero de los bonos.