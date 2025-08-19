HOYSuscripcion LR Focus

El grupo beneficiario que cobrará un bono patria de más de 9.000 bolívares en agosto 2025: fecha y cómo activarlo en Venezuela

Se anticipa que en agosto de 2025, el gobierno de Nicolás Maduro distribuirá un nuevo bono a través del Sistema Patria. Para asegurar que los beneficiarios reciban este apoyo de manera efectiva, es fundamental que mantengan sus datos personales actualizados en la plataforma.

En los últimos días de cada continúa la entrega de los bonos restantes. Foto: composiciónLR/AFP/Patria
El gobierno de Nicolás Maduro tiene previsto realizar la entrega de los bonos correspondientes al cierre de agosto 2025 a través del Sistema Patria. Uno de estos bonos es un nuevo subsidio, con un valor estimado de más de 9.000 bolívares, destinado a proporcionar un respaldo económico adicional a ciertos sectores del país.

A continuación, te detallamos la fecha estimada para la liberación de este bono, quiénes son los beneficiarios y los pasos a seguir para recibirlo correctamente a través de la plataforma Patria.

lr.pe

Bono Cuadrantes de Paz, agosto 2025: ¿en qué fecha pagarán el subsidio vía Sistema Patria?

Se prevé que el Bono Cuadrantes de Paz se distribuya el jueves 28 de agosto, siguiendo el mismo esquema del último pago efectuado. La información detallada sobre este subsidio generalmente se difunde a través de los canales oficiales, como el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Sociales Al Pueblo en la red X (anteriormente conocida como Twitter).

Se espera que el monto de este bono supere los 9.000 bolívares, que fue la cifra con la que se entregó el beneficio en el mes de julio.

¿Quiénes cobran el Bono Cuadrantes de Paz de agosto 2025 en Venezuela?

El Bono Cuadrante de Paz está dirigido exclusivamente a los oficiales de policía en Venezuela. Para acceder a este subsidio, es crucial que los datos personales del beneficiario estén correctamente registrados y actualizados en el Sistema Patria.

¿Cómo cobrar el Bono Cuadrante de Paz?

Si deseas cobrar el Bono Cuadrante de Paz correspondiente a agosto de 2025, sigue las instrucciones que te detallamos a continuación:

  • Inicia sesión en la plataforma Patria.
  • Selecciona ‘monedero’ y después ve a ‘retiro de fondos’.
  • Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Presiona el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Una vez hecho este procedimiento, el propio sistema te mostrará que la operación se realizó de manera exitosa.

