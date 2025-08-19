Los bonos patria que caerán previo al 31 de agosto con aumento: consulta con cédula y revisa los beneficiarios
Durante los últimos días de agosto 2025, el Sistema Patria realizará nuevos depósitos correspondientes a distintos bonos. Estos pagos estarán dirigidos principalmente a empleados públicos y miembros de instituciones asociadas.
A medida que termine agosto de 2025, el gobierno de Nicolás Maduro procederá con la distribución de los últimos bonos del Sistema Patria, destinados a varios sectores de la población venezolana. Estos subsidios, ofrecidos a través de esta plataforma, buscan aliviar parcialmente los efectos de la crisis económica que atraviesa el país.
En este artículo te proporcionamos detalles sobre los bonos que serán entregados antes del 31 de agosto, los grupos que recibirán estos beneficios y cómo verificar si eres uno de los seleccionados usando tu número de cédula.
Bonos Patria: ¿qué pagos llegan a fines de agosto 2025?
A continuación, te ofrecemos un listado de los bonos que estarán disponibles y los sectores que se beneficiarán antes de finalizar agosto de 2025, a través del Sistema Patria:
1. Bono Corresponsabilidad y Formación:
- Fecha de pago: A partir del jueves 28 de agosto de 2025
- Monto: 14.640 bolívares
- Beneficiarios: trabajadores de la administración pública
2. Bono Cuadrantes de Paz:
- Fecha de pago: A partir del jueves 28 de agosto de 2025
- Monto: 9.000 bolívares
- Beneficiarios: funcionarios de los organismos de seguridad y prevención
3. Bono Cultores Populares:
- Fecha de pago: A partir del viernes 29 de agosto de 2025
- Monto: 5.400 bolívares
- Beneficiarios: cultores de la patria registrados
¿Cómo consultar si recibo los bonos patria de agosto 2025?
Así puede saber qué Bono de la Patria puedes cobrar:
- Inicia sesión con tu número de cédula y contraseña.
- Entra a la sección "Protección Social" para comprobar si el bono está marcado como activo.
- Haz clic en "Aceptar" para confirmar y proceder con la gestión del subsidio.
¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025?
Sigue esta guía detallada de cuatro pasos fáciles y accede a los bonos de la patria que ofrece el Gobierno de Maduro:
- Inicia sesión en la Plataforma Patria.
- Ve a 'monedero' y luego a 'retiro de fondos'.
- Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Haz clic en el botón de 'continuar' y después en 'aceptar'.