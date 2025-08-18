HOYSuscripcion LR Focus

Bono de Guerra aumento oficial HOY, 18 de agosto: fechas de pago confirmadas y montos actualizados fijos vía Sistema Patria

Infórmate sobre el Bono de Guerra de agosto 2025: revisa cuándo se está realizando el depósito, cuáles son los montos establecidos y el calendario oficial de pagos. El Sistema Patria mantiene el mismo método de entrega aplicado durante julio.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno venezolano, bajo la dirección de Nicolás Maduro, ya está efectuando el pago del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 a través del Sistema Patria. Este apoyo económico, dirigido a tres sectores clave, representa un respaldo financiero fundamental frente a la compleja situación del país.

En esta nota encontrarás la información más actualizada sobre los montos asignados, el cronograma de pago y los pasos necesarios para recibir este beneficio.

PUEDES VER: Bono de Guerra Económica para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿en que fechas llegó el pago vía Sistema Patria?

Ya comenzó la entrega del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025. Este beneficio económico llegó, como de costumbre, a los tres sectores establecidos, conforme al cronograma definido por el Ejecutivo. Revisa como se está llevando a cabo la distribución del calendario de pagos:

  • Bono de Guerra para trabajadores públicos: jueves 14 de agosto
  • Bono de Guerra para jubilados: lunes 18 de agosto (tentativo)
  • Bono de Guerra para pensionados: jueves 21 de agosto (tentativo).
Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de agosto 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro autorizó un incremento en los valores del Bono de Guerra Económica que se entrega mediante el Sistema Patria a los tres sectores beneficiarios. Este ajuste fue realizado conforme al mecanismo de indexación actual. Enseguida, te detallamos los montos asignados para el mes de agosto de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibieron 120 dólares indexados o 16.080 bolívares
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados.

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

