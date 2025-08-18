Bonos Activos del Sistema Patria de HOY, 18 de agosto: Bono de Guerra de agosto y próximos pagos con aumento oficial en Venezuela

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

En agosto de 2025 prosiguió la entrega regular de los bonos asignados por el Sistema Patria, como parte de las políticas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para apoyar a los sectores más afectados por la crisis económica. Estos aportes han sido reajustados recientemente para contrarrestar los efectos de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono de Guerra correspondiente a agosto, mientras que los últimos abonos mensuales serán depositados en los próximos días.

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Sistema Patria ya comenzó la distribución del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 para los trabajadores del sector público. La activación fue anunciada el jueves 14 a través de canales oficiales, como el Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes conocida como Twitter).

En esta oportunidad, el monto otorgado es de 16.080 bolívares, equivalente a 120 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Corresponsabilidad y Formación

Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?