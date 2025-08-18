HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca
Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     Trump - Zelensky EN VIVO: presidentes se reúnen hoy en la Casa Blanca     
Datos LR

Bonos Activos del Sistema Patria de HOY, 18 de agosto: Bono de Guerra de agosto y próximos pagos con aumento oficial en Venezuela

Durante los días siguientes continuará la ejecución del cronograma de pagos del Sistema Patria, relacionado con los diversos bonos asignados en agosto de 2025 para los sectores beneficiarios establecidos.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de agosto 2025. Foto: composición LR/Medium

En agosto de 2025 prosiguió la entrega regular de los bonos asignados por el Sistema Patria, como parte de las políticas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para apoyar a los sectores más afectados por la crisis económica. Estos aportes han sido reajustados recientemente para contrarrestar los efectos de la inflación.

Actualmente, ya se encuentra activo el pago del Bono de Guerra correspondiente a agosto, mientras que los últimos abonos mensuales serán depositados en los próximos días.

PUEDES VER: Bono de Guerra Económica para jubilados en agosto 2025 de más de 100 dólares: fecha fija y aumento confirmado por Nicolás Maduro vía Patria

lr.pe

Bono agosto 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

El Sistema Patria ya comenzó la distribución del Bono de Guerra correspondiente a agosto de 2025 para los trabajadores del sector público. La activación fue anunciada el jueves 14 a través de canales oficiales, como el Telegram Canal Patria Digital y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en X (antes conocida como Twitter).

En esta oportunidad, el monto otorgado es de 16.080 bolívares, equivalente a 120 dólares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de agosto 2025 llegarán vía Sistema Patria?

En los próximos días, el Gobierno de Nicolás Maduro comenzará a entregar estos bonos a través de la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados
  • Bono Cuadrantes de Paz
  • Bono Corresponsabilidad y Formación
  • Bono Cultores Populares

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Notas relacionadas
El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria

El bono del Sistema Patria para adultos mayores que no cobran pensión IVSS en agosto 2025: monto con aumento para abuelos de la patria

LEER MÁS
El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

El doble pago para los abuelos de Amor Mayor en agosto 2025: pensionados que cobrarán montos oficiales actualizados vía Patria

LEER MÁS
El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

El Bono de Guerra Económica para pensionados de agosto 2025 tendrá un aumento: MONTO OFICIAL del pago para adultos mayores vía Patria

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

LEER MÁS
El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

LEER MÁS
Bono de Guerra aumento oficial HOY, 18 de agosto: fechas de pago confirmadas y montos actualizados fijos vía Sistema Patria

Bono de Guerra aumento oficial HOY, 18 de agosto: fechas de pago confirmadas y montos actualizados fijos vía Sistema Patria

LEER MÁS
Resultados Triple Gordo de HOY, 17 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 158 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

Resultados Triple Gordo de HOY, 17 de agosto 2025: números ganadores del sorteo 158 y premio mayor de la lotería vía Suerte TV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

Monto máximo que EsSalud puede otorgar a los peruanos como subsidio económico para cubrir gastos funerarios en 2025

Peruana genera polémica en redes por mencionar que trabajar en España es mejor que en Perú: "Tu vida es importante"

Datos LR

¿Cuántas quincenas tiene un año calendario? Así puedes descubrir este misterio

El sencillo cálculo matemático para hallar cuántos gramos hay en un kilogramo: ¿de cuál se trata?

Bono de Guerra aumento oficial HOY, 18 de agosto: fechas de pago confirmadas y montos actualizados fijos vía Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Ejército alquila terreno a empresa investigada por minería ilegal

Un Estado sin recaudación: Carlincatura ironiza sobre leyes aprobadas desde el Congreso que atentan contra la economía

Presuntas irregularidades en empresa constructora con contratos de hasta S/2 mil 500 millones

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota