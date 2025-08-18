Bonos de 16.080 y 15.008 bolívares confirmados en agosto 2025: pagos CON AUMENTO para grupos vulnerables del Sistema Patria

La mayoría de los bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

La mayoría de los bonos de la patria se entregan por la plataforma del mismo nombre. Foto: composiciónLR/Freepik/Patria

El régimen de Nicolás Maduro ya entregó dos nuevos pagos con montos de 16.080 y 15.008 bolívares. Se tratan de los Bonos de Guerra para trabajadores públicos y jubilados, correspondientes a agosto 2025, que cumplen la función de representar un incremento extra para dichos destinatarios con el fin de que puedan afrontar la crisis en el que está inmerso Venezuela.

Revisa en la siguiente nota todo lo que necesitas saber sobre los esperados depósitos, incluido cuándo llegaron oficialmente, cómo verificar con tu número de cédula si te corresponde y cómo cobrarlo, de ser el caso.

Bono de Guerra, agosto 2025: ¿cuándo llegaron los pagos vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra siempre se entrega respetando un cronograma ya establecido por la administración de Nicolás Maduro. Con eso en cuenta, fueron los trabajadores públicos quienes recibieron primero el pago el jueves 14 de agosto, mientras que los jubilados hicieron lo propio el lunes 18.

Sobre los montos, los trabajadores activos cobraron 16.080 o 120 dólares y los jubilados fueron beneficiados con 15.008 bolívares o 112 dólares, en base al tipo de cambio que figura en el Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de agosto 2025. Foto: Canal Patria Digital

¿Cómo verificar el Bono de Guerra de agosto en el Sistema Patria?

Si deseas saber si los 16.080 o 15.008 bolívares del Bono de Guerra de agosto 2025 ya fueron asignados a tu cuenta en el Sistema Patria, asegúrate de tener tu número de cédula disponible y sigue los pasos que te indicamos a continuación:

Inicia sesión ingresando tu número de cédula y la contraseña correspondiente.

Dirígete a la sección "Protección Social" para comprobar si el bono está marcado como activo.

Haz clic en "Aceptar" para confirmar y proceder con la gestión del subsidio.

¿Cómo cobrar el Bono de Guerra de agosto 2025?

Si deseas retirar el monto correspondiente al Bono de Guerra de agosto 2025, depositado en tu cuenta del Sistema Patria, es crucial que sigas esta breve guía, que te guiará paso a paso de manera fácil y rápida: