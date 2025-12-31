Estos son los colores que debes usar para recibir el Año Nuevo 2026 según tu signo zodiacal. | Foto: Gemini/composición LR

Estos son los colores que debes usar para recibir el Año Nuevo 2026 según tu signo zodiacal. | Foto: Gemini/composición LR

El Año Nuevo 2026 está cada vez más cerca y, al tratarse de una fecha especial, muchas personas aprovechan esta oportunidad para expresar sus deseos y establecer sus metas para el próximo año. Por ello, para empezar de la mejor manera el 2026, los rituales, rezos, cartas de manifestación y mantras forman parte de las prácticas habituales para atraer todo lo bueno que una persona anhela.

De acuerdo con la astrología, estos colores tienen un significado particular, ya que actúan como un imán energético que alinea las vibraciones personales con las energías del universo y atraen equilibrio, bienestar y nuevas oportunidades, según cada signo y momento del año.

TE RECOMENDAMOS 3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo

¿Cuáles son los colores ideales que debes usar para recibir el Año Nuevo 2026 según tu signo zodiacal?

A continuación, estos son los colores ideales para recibir el Año Nuevo 2026, según un reporte del sitio Horóscopo Negro, y así atraer buenas energías, prosperidad y armonía en este nuevo comienzo.

Aries – Dorado

El dorado te convierte en protagonista. Atrae éxito, reconocimiento y oportunidades rápidas. Es un color de liderazgo que te impulsa a comenzar el 2026 con fuerza, seguridad y visibilidad total.

Tauro – Cobre

Sensual y terrenal, el cobre conecta con la abundancia material y el placer. Este tono activa tu magnetismo, atrae estabilidad financiera y encuentros que elevan tu autoestima desde el primer día del año.

Géminis – Plateado

El plateado simboliza caminos abiertos y nuevas ideas. Te ayuda a iniciar el 2026 con ligereza mental, amistades inesperadas y oportunidades brillantes que surgen cuando menos lo esperas.

Cáncer – Azul

El azul profundo fortalece tu intuición y tu poder emocional. Es ideal para cerrar ciclos, atraer relaciones auténticas y comenzar el año con calma interior y seguridad personal.

Leo – Rojo

El rojo es puro poder. Activa deseo, pasión y oportunidades profesionales. Con este color, entras al 2026 siendo imposible de ignorar y dejando huella desde el primer momento.

Virgo – Esmeralda

Este verde profundo atrae estabilidad, claridad y éxito laboral. Te centra, te ordena y te ayuda a confiar en tus capacidades para construir un año sólido y próspero.

Libra – Plata

Elegante y magnético, el plata realza tu encanto natural. Atrae conexiones sociales clave, invitaciones inesperadas y la sensación de estar en el lugar correcto al comenzar el 2026.

Escorpio – Granate

Intenso y transformador, el granate activa encuentros profundos y decisiones que cambian el rumbo del año. Es un color de renacimiento, poder emocional y vínculos significativos.

Sagitario – Morado

Espiritual y expansivo, el morado amplifica tu intuición y tu sentido del destino. Te coloca frente a aventuras inesperadas y oportunidades que parecen coincidencias, pero no lo son.

Capricornio – Negro

El negro brillante proyecta autoridad, enfoque y éxito. Te ayuda a iniciar el 2026 con determinación, elegancia y la energía necesaria para lograr metas importantes.

Acuario – Turquesa

Libre y vibrante, el turquesa abre caminos poco convencionales. Atrae contactos inesperados, creatividad y oportunidades fuera de lo común, justo como a ti te gusta.

Piscis – Rosa

El rosa activa tu inspiración y magnetismo emocional. Atrae experiencias creativas, sorpresas agradables y una renovación interna que te permite empezar el año con ilusión.