Día Internacional del Gato: cuál es el origen de su celebración el 20 de febrero y por qué se conmemora tres veces al año

Los gatos son animales conocidos por su carácter independiente y, al mismo tiempo, por el cariño que demuestran hacia sus dueños, especialmente cuando buscan un lugar donde acurrucarse. Gracias a estas cualidades, se han convertido en una de las compañías más comunes y apreciadas por el ser humano. Por ese motivo, no es extraño que este animal tenga un día para ser celebrado, ya que el 20 de febrero se conmemora el primer Día Internacional del Gato en el calendario de recordatorios.

Sin embargo, existe una particularidad: a lo largo del año, su importancia se conmemora en hasta tres fechas distintas, dedicadas a reconocer su valor como mascota y a promover su cuidado y bienestar. Esta curiosidad ha captado la atención de los amantes de estos felinos y también pone en relieve la importancia de entender por qué cada una de estas conmemoraciones tiene un origen distinto.

¿Cuál es el origen de la celebración del Día Internacional del Gato?

Con respecto al origen de esta fecha, se remonta a la década de 1990, cuando la hija de Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, encontró a un gato y decidió adoptarlo. Lo bautizó como Socks, que con el tiempo se convertiría en el “gato más poderoso del mundo” durante su estancia en la Casa Blanca.

El felino no solo acompañaba a la familia presidencial, sino que también paseaba con libertad por las instalaciones y despachos oficiales e incluso apareció en actos públicos del mandatario y se ganó la simpatía de la prensa y del público estadounidense.

La popularidad de Socks creció rápidamente en Estados Unidos, ya que el público le enviaba cartas desde distintas partes del país y el animal contaba con su propia página web y un club de fans. Además, participó en campañas para recaudar fondos con fines benéficos y realizó varias apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a desarrollar problemas de salud.

A la mascota doméstica se le detectó cáncer de garganta, lo que deterioró progresivamente su bienestar. Ante el sufrimiento irreversible, la familia optó por practicarle la eutanasia para evitar mayores padecimientos. Su fallecimiento ocurrió el 20 de febrero de 2009 y, en su memoria, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), junto con otras organizaciones y con el respaldo de miles de internautas, decidió que esta fecha se conmemore como el Día Internacional del Gato.

¿Por qué se festeja tres veces al año el Día Internacional del Gato?

Como cada 8 de agosto, fecha establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), se celebra el Día Internacional del Gato. La razón es que este mes coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte, pues la actividad de estas mascotas aumenta debido a que la temperatura de esta temporada incide directamente en su ciclo de reproducción.

No obstante, el 29 de octubre se conmemora en Estados Unidos y también a nivel mundial. En Europa se celebra el 17 de febrero y en Rusia el 1 de marzo. La propuesta fue impulsada por Colleen Paige, experta en comportamiento felino, quien buscó concientizar a la población sobre la cantidad de gatos abandonados en las calles, una situación común en otros países.