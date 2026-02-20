HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Madre denuncia albergue de Jáuregui: no ve a su hija hace más de un año | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Datos LR

Día Internacional del Gato: cuál es el origen de su celebración el 20 de febrero y por qué se conmemora tres veces al año

Cada jornada tiene una causa particular: desde homenajes a mascotas que marcaron historia hasta iniciativas de organizaciones que promueven su bienestar y la adopción responsable.

El Día Internacional del Gato se celebra tres veces al año.
El Día Internacional del Gato se celebra tres veces al año. | Foto: Expansión/composición LR

Los gatos son animales conocidos por su carácter independiente y, al mismo tiempo, por el cariño que demuestran hacia sus dueños, especialmente cuando buscan un lugar donde acurrucarse. Gracias a estas cualidades, se han convertido en una de las compañías más comunes y apreciadas por el ser humano. Por ese motivo, no es extraño que este animal tenga un día para ser celebrado, ya que el 20 de febrero se conmemora el primer Día Internacional del Gato en el calendario de recordatorios.

Sin embargo, existe una particularidad: a lo largo del año, su importancia se conmemora en hasta tres fechas distintas, dedicadas a reconocer su valor como mascota y a promover su cuidado y bienestar. Esta curiosidad ha captado la atención de los amantes de estos felinos y también pone en relieve la importancia de entender por qué cada una de estas conmemoraciones tiene un origen distinto.

TE RECOMENDAMOS

STONERS LAWYER HABLA SOBRE LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS #FEEG2026

PUEDES VER: Estudio revela que los gatos domesticados mantienen su instinto salvaje y cazan más de 2.000 especies: desde insectos hasta mamíferos

lr.pe

¿Cuál es el origen de la celebración del Día Internacional del Gato?

Con respecto al origen de esta fecha, se remonta a la década de 1990, cuando la hija de Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, encontró a un gato y decidió adoptarlo. Lo bautizó como Socks, que con el tiempo se convertiría en el “gato más poderoso del mundo” durante su estancia en la Casa Blanca.

El felino no solo acompañaba a la familia presidencial, sino que también paseaba con libertad por las instalaciones y despachos oficiales e incluso apareció en actos públicos del mandatario y se ganó la simpatía de la prensa y del público estadounidense.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima organiza campaña veterinaria gratuita: revisa dónde y cuándo podrás atender a tus mascotas

lr.pe

La popularidad de Socks creció rápidamente en Estados Unidos, ya que el público le enviaba cartas desde distintas partes del país y el animal contaba con su propia página web y un club de fans. Además, participó en campañas para recaudar fondos con fines benéficos y realizó varias apariciones. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a desarrollar problemas de salud.

A la mascota doméstica se le detectó cáncer de garganta, lo que deterioró progresivamente su bienestar. Ante el sufrimiento irreversible, la familia optó por practicarle la eutanasia para evitar mayores padecimientos. Su fallecimiento ocurrió el 20 de febrero de 2009 y, en su memoria, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), junto con otras organizaciones y con el respaldo de miles de internautas, decidió que esta fecha se conmemore como el Día Internacional del Gato.

¿Por qué se festeja tres veces al año el Día Internacional del Gato?

Como cada 8 de agosto, fecha establecida por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales (IFAW), se celebra el Día Internacional del Gato. La razón es que este mes coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte, pues la actividad de estas mascotas aumenta debido a que la temperatura de esta temporada incide directamente en su ciclo de reproducción.

No obstante, el 29 de octubre se conmemora en Estados Unidos y también a nivel mundial. En Europa se celebra el 17 de febrero y en Rusia el 1 de marzo. La propuesta fue impulsada por Colleen Paige, experta en comportamiento felino, quien buscó concientizar a la población sobre la cantidad de gatos abandonados en las calles, una situación común en otros países.

Notas relacionadas
Investigadores chinos crean un robot humanoide capaz de volar, caminar sobre el agua y cambiar de forma: pesa como un gato

Investigadores chinos crean un robot humanoide capaz de volar, caminar sobre el agua y cambiar de forma: pesa como un gato

LEER MÁS
Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

Pedro Llosa: “Como escritor, nunca he sentido que Mario Vargas Llosa sea un peso para mí”

LEER MÁS
Última edición del “Adoptatón 2025” busca cambiar la vida de más de 50 animales rescatados

Última edición del “Adoptatón 2025” busca cambiar la vida de más de 50 animales rescatados

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

¡Bienvenido enero 2026! Frases y mensajes bonitos e inspiradores para iniciar el primer mes del año con energía

LEER MÁS
Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

Este plato típico del norte del Perú fue coronado como el mejor guiso del mundo, según Taste Atlas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Día Internacional del Gato: cuál es el origen de su celebración el 20 de febrero y por qué se conmemora tres veces al año

Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a superar los S/2 millones

Indecopi multa con S/55,000 a Pacífico Seguros y empresa de peritaje por aplicar condiciones no pactadas en seguro de robos en el hogar

Datos LR

Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo comienza el Año del Caballo y su cuál es significado?

Año Nuevo Chino 2026: ¿cuáles los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y qué les deparará este año?

¡Feliz Día de San Valentín! TARJETAS y frases originales para compartir HOY, 14 de febrero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Fuerzas Armadas niegan responsabilidad en heridos tras enfrentamientos por traslado de dos cadáveres

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pedro Castillo pide formalmente el indulto presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025