Halloween 2025: tips infalibles para un maquillaje perfecto y duradero, según maquilladora profesional

A menudo, el maquillaje es uno de los detalles que completan un disfraz de Halloween; sin embargo, su papel va mucho más allá de lo estético. Según Fabiola Rivasplata, makeup artist integrante del staff de ModelsPerú, existen soluciones rápidas y efectivas que permiten lograr excelentes resultados sin descuidar la salud de la piel. De acuerdo a la especialista, la tendencia para este 2025 es el glam (glamour), es decir, combinación de tonos brillantes con toques terroríficos.

Maquillajes de Halloween en tendencia. Foto: Fabiola Rivasplata/Instagram

En esta nota de La República te explicamos lo que necesitarás para que tu maquillaje quede perfecto en Halloween y sin gastar tanto.

TE RECOMENDAMOS PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Qué tener en cuenta al realizarte un maquillaje por Halloween?

Fabiola Rivasplata explicó a La República que lo primero es definir el tipo de maquillaje que te realizarás y luego preparar la piel con la crema hidratante de tu preferencia. Además, tener en cuenta que este trabajo te puede tomar alrededor de 40 minutos.

En el caso del maquillaje para mujeres, se puede optar por estilos en tendencia como vampireza, catrina, tigresa o diablita. Para los hombres, las opciones más frecuentes incluyen diseños de cráneos, medio cráneo o diseños similares. Por otro lado, en el caso de los niños, suelen preferirse maquillajes inspirados en dibujos animados o personajes clásicos de terror. "Halloween es el momento ideal para atreverse. No hay reglas, solo imaginación", resaltó la maquilladora profesional.

La creatividad es clave para un maquillaje memorable y perfecto. Foto: Fabiola Rivasplata/Instagram

Rivasplata recomienda tener cuidado con el maquillaje de cráneos debido a que la silueta en los ojos se realiza como círculos, pero en realidad son trazos. Otro consejo importante es aplicar un sellador o fijador de maquillaje al finalizar, ya que ayuda a que los productos permanezcan intactos por más tiempo y evita que se corran o manchen la piel.

¿Qué materiales usar para un maquillaje de Halloween en niños y adultos?

Para el maquillaje en niños, se recomienda el uso de paletas aquacolors porque no son tóxicos, no manchan y se retiran fácilmente con agua, lo que los hace seguros y prácticos.

Especialista recomienda materiales seguros, como aquacolors para niños. Foto: Fabiola Rivasplata/Instagram

En el caso de los adultos, se pueden emplear delineadores, sombras, bases de maquillaje, sellador de maquillaje, delineador o lápiz de cejas para detalles como contornos, ojos de gato, catrina, vampira, etc. Recuerda que debes evitar comprar materiales de dudosa procedencia.

¿Cómo lograr acabados realistas en tu maquillaje para Halloween?

Si lo que quieres es sorprender y asustar con tu maquillaje, pero sin tanto estrés por el proceso sigue estos tips de la maquilladora Fabiola Rivasplata:

Sangre : Para obtener un efecto realista puedes mezclar glucosa y colorante de pasteleria color rojo. Para dar la apariencia de sangre coagulada puedes mezclar gel transparente para cabello con colorante rojo. Para sangre más espesa puedes mezclar vaselina con colorante rojo.

: Para obtener un efecto realista puedes mezclar glucosa y colorante de pasteleria color rojo. Para dar la apariencia de sangre coagulada puedes mezclar gel transparente para cabello con colorante rojo. Para sangre más espesa puedes mezclar vaselina con colorante rojo. Cicatrices : Puedes optar por comprar cicatrices de látex listas para pegar y luego aplicar la simulación de la sangre. También puedes pegar una capa del papel tissue con goma o latex. Aplicas tu base de maquillaje, añade un labial rojo y completa el efecto con la simulación de sangre para lograr un acabado más realista y aterrador.

: Puedes optar por comprar cicatrices de látex listas para pegar y luego aplicar la simulación de la sangre. También puedes pegar una capa del papel tissue con goma o latex. Aplicas tu base de maquillaje, añade un labial rojo y completa el efecto con la simulación de sangre para lograr un acabado más realista y aterrador.

Fabiola Rivasplata, experta en maquillaje profesional y creativo para Halloween

Fabiola Rivasplata es integrante del staff de ModelsPerú con más de 15 años de experiencia. Trabajó para varios programas de televisión como ‘El Gran Show’, ‘Esto es guerra’, ‘Combate’, ‘Dr. TV’ y otros segmentos en otros canales peruanos. Actualmente, cuenta con su propio estudio en Miraflores, Lima. Inició en la cosmeatría y luego se especializó en cosmetología y estilismo. Su recomendación para este Halloween 2025 es el maquillaje de catrina debido a que da la facilidad de combinar más colores y se pueden usar brillo.

Maquilladora profesional Fabiola Rivasplata logró resultados impactantes y con mucho de detalle. Foto: Fabiola Rivasplata/Instagram

Su especialidad es la creación de maquillaje para Halloween y también en eventos sociales, como matrimonios, quinceañeros, entre otros. Asegura que hace varios años el maquillaje no era tan valorado, pero en la actualidad logró posicionarse. También apoya a proyectos sociales, donde lleva alegría a niños hospitalizados a través del color y la creatividad.