20 Frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025: Mensajes para enviar por WhatsApp en la Noche de Brujas
El Día de Halloween se celebra el 31 de octubre en Perú y el mundo, lleno de disfraces, diversión y actividades para toda la familia. Por ello, aprovecha la ocasión para compartir divertidas frases originales para celebrar la noche más espeluznante del año.
- ¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta
- ¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos
El viernes 31 de octubre se celebra en el Perú y en muchos países del mundo el Día de Halloween, una fecha llena de diversión, disfraces y creatividad. En esta ocasión, miles de personas participarán en actividades recreativas, desde fiestas temáticas hasta recorridos de “dulce o truco” con los más pequeños.
Por eso, en esta nota encontrarás una selección de frases divertidas y originales para compartir con la familia, amigos y seres queridos, y así disfrutar al máximo el espíritu festivo de esta noche tan esperada.
TE RECOMENDAMOS
CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Frases divertidas por Halloween 2025
- “Esta noche no respondo si me asustan… o si asusto yo primero.”
- “Halloween: el único día en que salir con cara de zombie está socialmente aceptado.”
- “Si ves que no llevo disfraz, es porque mi cara ya da miedo todo el año.”
- “Hoy no trabajo, estoy ocupada siendo una leyenda del terror.”
- “El azúcar de los dulces es temporal, pero el susto que te voy a dar… eterno.”
- “No tengo escoba, pero vuelo igual de rápido cuando escucho algo raro.”
- “Si no te asusto, al menos te hago reír… eso también cuenta, ¿no?”
- “Halloween: la excusa perfecta para disfrazarte de tus problemas y reírte de ellos.”
- “No necesito una máscara, ya tengo cara de película de terror por las mañanas.”
- “En Halloween todo se vale, excepto quedarse sin dulces.”
Comparte frases terroríficas el 31 de octubre por Halloween
- “Si escuchas pasos detrás de ti esta noche, tranquilo… probablemente soy yo.”
- “Te deseo una noche tan oscura que ni tus excusas se vean.”
- “Apaga la luz y deja que los fantasmas te elijan como su nuevo compañero.”
- “Halloween: la noche ideal para descubrir quién de tus amigos brilla en la oscuridad… literalmente.”
- “No sé qué da más miedo, los fantasmas o revisar mi cuenta bancaria.”
- “Esta noche los espíritus salen a jugar… y ya anotaron tu nombre.”
- “Dicen que el miedo quema calorías, así que prepárate para tu nuevo plan de entrenamiento.”
- “Te iba a enviar dulces, pero mis monstruos interiores se los comieron.”
- “Cuidado con el espejo esta noche, puede que no devuelva tu reflejo.”
- “No necesitas disfraz, el susto que das al despertar ya es suficiente.”
- “Esta noche los gatos negros no dan miedo… lo que asusta es el silencio después de la medianoche.”
- “Asegura bien tus puertas, que los muertos tienen visita pendiente contigo.”
- “Los fantasmas no existen… hasta que escuchas tu nombre en la oscuridad.”
- “Si ves una sombra moverse detrás de ti, no te preocupes, es solo mi saludo de Halloween.”
- “Disfruta Halloween, porque mañana todo vuelve a la normalidad… o eso creen los vivos.”