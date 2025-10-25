HOYSuscripcion LR Focus

20 Frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025: Mensajes para enviar por WhatsApp en la Noche de Brujas

El Día de Halloween se celebra el 31 de octubre en Perú y el mundo, lleno de disfraces, diversión y actividades para toda la familia. Por ello, aprovecha la ocasión para compartir divertidas frases originales para celebrar la noche más espeluznante del año.

Comparte las frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025.
Comparte las frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025.

El viernes 31 de octubre se celebra en el Perú y en muchos países del mundo el Día de Halloween, una fecha llena de diversión, disfraces y creatividad. En esta ocasión, miles de personas participarán en actividades recreativas, desde fiestas temáticas hasta recorridos de “dulce o truco” con los más pequeños.

Por eso, en esta nota encontrarás una selección de frases divertidas y originales para compartir con la familia, amigos y seres queridos, y así disfrutar al máximo el espíritu festivo de esta noche tan esperada.

Frases divertidas por Halloween 2025

  1. “Esta noche no respondo si me asustan… o si asusto yo primero.”
  2. “Halloween: el único día en que salir con cara de zombie está socialmente aceptado.”
  3. “Si ves que no llevo disfraz, es porque mi cara ya da miedo todo el año.”
  4. “Hoy no trabajo, estoy ocupada siendo una leyenda del terror.”
  5. “El azúcar de los dulces es temporal, pero el susto que te voy a dar… eterno.”
  6. “No tengo escoba, pero vuelo igual de rápido cuando escucho algo raro.”
  7. “Si no te asusto, al menos te hago reír… eso también cuenta, ¿no?”
  8. “Halloween: la excusa perfecta para disfrazarte de tus problemas y reírte de ellos.”
  9. “No necesito una máscara, ya tengo cara de película de terror por las mañanas.”
  10. “En Halloween todo se vale, excepto quedarse sin dulces.”

Comparte frases terroríficas el 31 de octubre por Halloween

  1. “Si escuchas pasos detrás de ti esta noche, tranquilo… probablemente soy yo.”
  2. “Te deseo una noche tan oscura que ni tus excusas se vean.”
  3. “Apaga la luz y deja que los fantasmas te elijan como su nuevo compañero.”
  4. “Halloween: la noche ideal para descubrir quién de tus amigos brilla en la oscuridad… literalmente.”
  5. “No sé qué da más miedo, los fantasmas o revisar mi cuenta bancaria.”
  6. “Esta noche los espíritus salen a jugar… y ya anotaron tu nombre.”
  7. “Dicen que el miedo quema calorías, así que prepárate para tu nuevo plan de entrenamiento.”
  8. “Te iba a enviar dulces, pero mis monstruos interiores se los comieron.”
  9. “Cuidado con el espejo esta noche, puede que no devuelva tu reflejo.”
  10. “No necesitas disfraz, el susto que das al despertar ya es suficiente.”
  11. “Esta noche los gatos negros no dan miedo… lo que asusta es el silencio después de la medianoche.”
  12. “Asegura bien tus puertas, que los muertos tienen visita pendiente contigo.”
  13. “Los fantasmas no existen… hasta que escuchas tu nombre en la oscuridad.”
  14. “Si ves una sombra moverse detrás de ti, no te preocupes, es solo mi saludo de Halloween.”
  15. “Disfruta Halloween, porque mañana todo vuelve a la normalidad… o eso creen los vivos.”
