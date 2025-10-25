20 Frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025: Mensajes para enviar por WhatsApp en la Noche de Brujas

Comparte las frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025. | Foto: Composición LR/IA.

Comparte las frases divertidas de Halloween para celebrar este viernes 31 de octubre de 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El viernes 31 de octubre se celebra en el Perú y en muchos países del mundo el Día de Halloween, una fecha llena de diversión, disfraces y creatividad. En esta ocasión, miles de personas participarán en actividades recreativas, desde fiestas temáticas hasta recorridos de “dulce o truco” con los más pequeños.

Por eso, en esta nota encontrarás una selección de frases divertidas y originales para compartir con la familia, amigos y seres queridos, y así disfrutar al máximo el espíritu festivo de esta noche tan esperada.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Frases divertidas por Halloween 2025

“Esta noche no respondo si me asustan… o si asusto yo primero.” “Halloween: el único día en que salir con cara de zombie está socialmente aceptado.” “Si ves que no llevo disfraz, es porque mi cara ya da miedo todo el año.” “Hoy no trabajo, estoy ocupada siendo una leyenda del terror.” “El azúcar de los dulces es temporal, pero el susto que te voy a dar… eterno.” “No tengo escoba, pero vuelo igual de rápido cuando escucho algo raro.” “Si no te asusto, al menos te hago reír… eso también cuenta, ¿no?” “Halloween: la excusa perfecta para disfrazarte de tus problemas y reírte de ellos.” “No necesito una máscara, ya tengo cara de película de terror por las mañanas.” “En Halloween todo se vale, excepto quedarse sin dulces.”

Comparte frases terroríficas el 31 de octubre por Halloween