HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira Arde Troya con Juliana Oxenford     
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Tecnología

Halloween 2025: Google lanza edición especial de Pac-Man con 8 niveles 'espeluznantes'

Google celebra Halloween 2025 con un doodle especial de Pac-Man, que cumple 45 años. Los usuarios podrán acumular puntos.

Google celebra los 45 años de Pac-Man.
Google celebra los 45 años de Pac-Man. | Foto: Google

A poquísimo de las celebraciones por Halloween 2025, que será este viernes 31 de octubre, Google habilitó un doodle especial y misterioso de una edición especial de Pac-Man. Además, busca celebrar el icónico videojuego que está cumpliendo 45 años. Usuarios tendrán la posibilidad de acumular puntos y superar hasta 8 niveles.

Doodle interactivo de Google por Halloween. Foto: Google

Doodle interactivo de Google por Halloween. Foto: Google

Cómo jugar interactivo Pac-Man: edición Halloween 2025

El juego 'Pac-Man: edición Halloween 2025' puede ser probado al ingresar a Google, donde la letra 'O' fue reemplazada como el botón de inicio del juego. Al hacer clic se activará el juego y te convertirás en el personaje de una bruja junto a los cuatro fantasmas: Blinky, Pinky, Inky y Clyde.

TE RECOMENDAMOS

¡APPLE EN CRISIS! IPHONE 17 PRO NO LOGRA SUPERAR A HUAWEI NI A OPPO | TECHMOOD

PUEDES VER: Estos 3 países no celebran Halloween por curiosos motivos: un decreto y los disfraces son algunas de las razones

lr.pe

Luego tendrás que movilizarte para ir superando cada nivel. El objetivo es alcanzar el máximo de puntos posibles y no ser alcanzado por los fantasmas. En el caso de que uses una computadora se usarán las teclas de flechas y en aparatos móviles solo tendrás que deslizar con los dedos.

Pasos:

  • Accede al buscador de Google desde tu navegador.
  • Haz clic sobre el logo especial de Halloween que aparece en la página principal.
  • Selecciona la opción “Iniciar juego” para comenzar la partida.
  • Usa las flechas del teclado para mover a Pac-Man por el laberinto y esquivar a los fantasmas.

¿Qué es un doodle?

Un doodle es una versión especial y creativa del logotipo de Google que aparece en la página principal del buscador para conmemorar fechas importantes, acontecimientos históricos, fiestas o figuras destacadas. Estos diseños pueden ser estáticos, animados o incluso interactivos, como juegos o miniexperiencias, que invitan a los usuarios a explorar y aprender de forma divertida sobre el tema que celebran.

PUEDES VER: Los mejores dulces de Halloween 2025: recetas fáciles y consejos prácticos para este viernes 31 de octubre

lr.pe

¿Por qué se celebra Halloween?

Halloween se celebra cada 31 de octubre y tiene sus orígenes en la antigua festividad celta de Samhain, una celebración que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que esa noche el mundo de los vivos y los muertos se conectaba, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra.

Con el tiempo, la tradición se mezcló con celebraciones cristianas como el Día de Todos los Santos, y evolucionó hasta convertirse en una fiesta popular caracterizada por los disfraces, las calabazas talladas, los dulces y las historias de miedo, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Notas relacionadas
¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

LEER MÁS
¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

¿Qué hacer en Halloween? Cinco ideas para poder celebrar con familia y amigos

LEER MÁS
Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Entel: diversos usuarios reportan caída del servicio móvil y de internet

Entel: diversos usuarios reportan caída del servicio móvil y de internet

LEER MÁS
¿Cómo llamar a MOVISTAR desde otro operador en Perú 2023?

¿Cómo llamar a MOVISTAR desde otro operador en Perú 2023?

LEER MÁS
¿Qué significa la palabra VoLTE en tu celular y cómo afecta a las llamadas?

¿Qué significa la palabra VoLTE en tu celular y cómo afecta a las llamadas?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi código postal de mi ubicación ACTUAL usando Google Maps 2023?

¿Cómo saber mi código postal de mi ubicación ACTUAL usando Google Maps 2023?

LEER MÁS
¿Tu Smart TV posee un sintonizador TDT incorporado? Así puedes verificarlo sin importar su marca

¿Tu Smart TV posee un sintonizador TDT incorporado? Así puedes verificarlo sin importar su marca

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Tecnología

Bill Gates afirma que el cambio climático no acabará con la humanidad, pero advierte sobre sus graves consecuencias

Google planea reactivar una planta nuclear en EE.UU. para impulsar su inteligencia artificial

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia para competir con Wikipedia y 'eliminar la propaganda'

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025