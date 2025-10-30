Halloween 2025: Google lanza edición especial de Pac-Man con 8 niveles 'espeluznantes'

A poquísimo de las celebraciones por Halloween 2025, que será este viernes 31 de octubre, Google habilitó un doodle especial y misterioso de una edición especial de Pac-Man. Además, busca celebrar el icónico videojuego que está cumpliendo 45 años. Usuarios tendrán la posibilidad de acumular puntos y superar hasta 8 niveles.

Doodle interactivo de Google por Halloween. Foto: Google

Cómo jugar interactivo Pac-Man: edición Halloween 2025

El juego 'Pac-Man: edición Halloween 2025' puede ser probado al ingresar a Google, donde la letra 'O' fue reemplazada como el botón de inicio del juego. Al hacer clic se activará el juego y te convertirás en el personaje de una bruja junto a los cuatro fantasmas: Blinky, Pinky, Inky y Clyde.

TE RECOMENDAMOS ¡APPLE EN CRISIS! IPHONE 17 PRO NO LOGRA SUPERAR A HUAWEI NI A OPPO | TECHMOOD

Luego tendrás que movilizarte para ir superando cada nivel. El objetivo es alcanzar el máximo de puntos posibles y no ser alcanzado por los fantasmas. En el caso de que uses una computadora se usarán las teclas de flechas y en aparatos móviles solo tendrás que deslizar con los dedos.

Pasos:

Accede al buscador de Google desde tu navegador.

Haz clic sobre el logo especial de Halloween que aparece en la página principal.

Selecciona la opción “Iniciar juego” para comenzar la partida.

Usa las flechas del teclado para mover a Pac-Man por el laberinto y esquivar a los fantasmas.

¿Qué es un doodle?

Un doodle es una versión especial y creativa del logotipo de Google que aparece en la página principal del buscador para conmemorar fechas importantes, acontecimientos históricos, fiestas o figuras destacadas. Estos diseños pueden ser estáticos, animados o incluso interactivos, como juegos o miniexperiencias, que invitan a los usuarios a explorar y aprender de forma divertida sobre el tema que celebran.

¿Por qué se celebra Halloween?

Halloween se celebra cada 31 de octubre y tiene sus orígenes en la antigua festividad celta de Samhain, una celebración que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que esa noche el mundo de los vivos y los muertos se conectaba, permitiendo que los espíritus regresaran a la Tierra.

Con el tiempo, la tradición se mezcló con celebraciones cristianas como el Día de Todos los Santos, y evolucionó hasta convertirse en una fiesta popular caracterizada por los disfraces, las calabazas talladas, los dulces y las historias de miedo, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.