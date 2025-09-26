'Bon appétit, majestad' capítulo 11: a qué hora se estrena y link oficial para ver la serie coreana en español latino

El k-drama 'Bon appétit, majestad' llega a sus últimos episodios y promete emociones intensas para sus seguidores. Este sábado 27 de septiembre de 2025 se estrenará el capítulo 11 en Corea del Sur, mientras que en Latinoamérica estará disponible horas después en Netflix, con opción de subtítulos en español latino y doblaje.

El rey Yi Heon y la chef Yeon Ji Young tendrán que enfrentar nuevas conspiraciones que ponen en riesgo no solo su relación, sino también la estabilidad del reino. El episodio 11 será decisivo, ya que mostrará la lucha del monarca y la chef contra la consorte Kang Mok-ju y sus cómplices, quienes buscan eliminar a la protagonista y debilitar al rey.

¿A qué hora sale el capítulo 11 de 'Bon appétit, Your Majesty' en español latino?

El capítulo 11 de 'Bon appétit, majestad' se estrenará este sábado 27 de septiembre a las 9:10 p. m. (hora Corea del Sur) a través del canal tvN. En Latinoamérica, el episodio estará disponible en Netflix horas después de su emisión original, con opción de verlo subtitulado en español latino o doblado al español.

'Bon appétit, majestad', capítulo 11 en México, Costa Rica y El Salvador: 8.00 a. m. del sábado 27 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 11 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del sábado 27 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 11 en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del sábado 27 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 11 en Argentina, Chile y Brasil: 11.00 a. m. del sábado 27 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 11 en España: 4.00 p. m. del sábado 27 de septiembre

'Bon appétit, majestad', capítulo 11 en Estados Unidos: 10.00 a. m. (ET) del sábado 27 de septiembre.

¿Dónde ver la serie coreana 'Bon appétit, majestad' en Netflix? Link oficial de la plataforma

Actualmente, la serie solo puede verse de manera legal y oficial en Netflix, que cuenta con los derechos exclusivos de distribución global. Para acceder al capítulo 11, basta con ingresar al catálogo de la plataforma y buscar el título oficial, que aparece tanto como 'Bon Appétit, Majestad' o 'Bon Appétit, Your Majesty', según el país.

El k-drama no está disponible de manera gratuita ni en sitios no oficiales, por lo que es necesario contar con una suscripción activa, cuyos planes en Perú empiezan desde S/28.90. Haz clic aquí para acceder al link oficial de Netflix y ver la serie.

¿Qué pasó en el episodio 10 de 'Bon appétit, Your Majesty'?

En el capítulo 10, el rey Yi Heon y Yeon Ji Young lograron demostrar la inocencia de la chef, quien había sido acusada de envenenar al príncipe Jinmyeong. Aunque consiguieron identificar a algunos implicados en el atentado, la verdadera responsable, la consorte Kang Mok-ju, continúa libre y haciendo todo lo posible por evitar ser descubierta.

El avance del episodio 11 revela que Kang Mok-ju y sus aliados planean desaparecer a la chef y dar un fuerte golpe al rey. Mientras tanto, la relación entre Yi Heon y Ji Young se fortalece cada vez más, lo que añade tensión emocional a la trama. Con estos elementos, el penúltimo capítulo promete ser clave para el desenlace de la historia, que se acerca a su final.