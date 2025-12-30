HOYSuscripcion LR Focus

K-dramas que se estrenan en enero 2026: fechas, títulos y lista completa

Te presentamos una lista completa con todos los nuevos k-dramas que prometen conquistar el 2026, con propuestas para todos los gustos, desde comedia hasta romance. 

K-dramas que se estrenan en 2026 Foto: Composición LR
K-dramas que se estrenan en 2026 Foto: Composición LR

Un nuevo año comienza y, con él, también llegan nuevos k-dramas que prometen captar la atención de miles de espectadores. Estas nuevas propuestas apuestan por el romance, la comedia e incluso la fantasía, con historias pensadas para todos los gustos. Entre ellas destaca la trama de Yoon Bom, una profesora que abandona Seúl para iniciar una nueva vida lejos de la rutina. Netflix, por su parte, vuelve a apostar por producciones originales que exploran los malentendidos amorosos y las relaciones inesperadas. Así que, si aún no sabes qué ver en este inicio de año, te presentamos una lista completa con los doramas que se estrenan en el primer mes de 2026.

PUEDES VER: Un caballero y una joven dama: de qué trata el doramas que superó a Abogada Woo en Netflix

lr.pe

'The judge returns'

El 2026 arranca con este k-drama protagonizado por el actor surcoreano Ji Sung. La serie se estrena el próximo 2 de enero por HBO Max y sigue la historia del juez Lee Han Young, un magistrado que llevó una vida marcada por la corrupción hasta el día de su muerte. Sin embargo, años después, regresa al mundo de los vivos con una segunda oportunidad para enmendar su pasado. El k-drama está basada en la novela web 'Pansa Leehanyoung', escrita por Lee Hae Nal.

Reparto:

  • Ji Sung como Lee Han Young
  • Park Hee Soon como Kang Shin Jin
  • Won Jin Ah como Kim Jin Ah
Estreno 2 de enero

Estreno 2 de enero

PUEDES VER: ¿'Beso dinamita' temporada 2 en Netflix?: todo lo que debes saber de la serie coreana tras su final

lr.pe

'To my beloved thief'

Este drama de comedia romántica e histórica narra la historia de Hong Eun Jo, quien accidentalmente se convierte en ladrona. La protagonista es perseguida por un gran general de Joseon, con quien intercambia almas, lo que los lleva a salvarse y protegerse mutuamente. El k-drama se estrena internacionalmente el 3 de enero a través de Viki.

Reparto:

  • Nam Ji Hyun como Hong Eun Jo
  • Moon Sang Min como Lee Yeol
  • Ha Suk Jin como Lee Gyoo
  • Kim Suk Hoon como padre de Hong Eun Jo
  • Choi Won Young como Im Sa Hyung
  • Hong Min Ki como Im Jae Yi
Se estrena el 3 de enero

Se estrena el 3 de enero

'Spring Fever'

Este nuevo dorama narra la historia de Yoon Bom, quien deja su vida como profesora en Seúl y se traslada a un pequeño pueblo, donde encuentra nuevas oportunidades. Allí conoce a Seon Jae Kyu, tío de su alumno Seon Han Kyeol. Aunque Jae Kyu es un hombre de gran físico y apariencia ruda, en realidad es cálido y encantador. El drama se estrena el 5 de enero.

Reparto:

  • Ahn Bo Hyun como Seon Jae Kyu
  • Lee Joo Bin como Yoon Bom
  • Lee Jae In como Choi Se Jin
  • Cha Seo Won como Choi I Joon
  • Jo Joon Young como Seon Han Gyeol
Estreno 5 de enero

Estreno 5 de enero

'Can this love be translated'

Netflix estrenará una producción original el 16 de enero de 2026. Se trata de 'Can this love be translated?', protagonizada por Go Youn Jung y Kim Seon Ho. La serie coreana contará con 16 episodios y narra el encuentro entre una famosa actriz y un intérprete. Debido a sus enfoques opuestos sobre cómo expresar y entender el amor, ambos se malinterpretan constantemente.

Reparto:

  • Kim Sun Ho como Joo Ho Jin
  • Go Youn Jung como Cha Moo Hee
  • Fukushi Sota como Kurosawa Hiro
  • Lee E Dam como Sin Ji Seon
  • Choi Woo Sung como Kim Yong Woo
Se estrena el 16 de enero

Se estrena el 16 de enero

' No tail to tell'

Eun Ho es una gumiho, una criatura mítica de nueve colas del folclore coreano. A diferencia de otros de su especie, no desea convertirse en humana, sino disfrutar de su eterna juventud y de una vida que nunca cambia. Para evitar cambiar su forma mítica, acumula leves malas acciones. Sin embargo, un incidente inesperado cambia el rumbo de su vida y termina viviendo junto a un jugador de fútbol de clase mundial. La serie se estrena el 16 de enero por SBS y también llegará a Netflix.

Reparto:

  • Kim Hye Yoon como Eun Ho
  • Lomon como Kang Shi Yeol
Se estrena el 16 de enero

Se estrena el 16 de enero

' Positively yours'

Kang Do Jun es el heredero de una familia chaebol que no desea casarse. Su único plan es vivir para su familia y su empresa, sin embargo, todo cambia luego de una aventura de una noche con Jang Hee Won, quien esta embarazada. Tendrá 12 capítulos y se estrena el 17 de enero y podrás verlo en Viki.

Reparto:

  • Choi Jin Hyuk como Kang Du Jun
  • Oh Yeon Seo como Jang Hee Won
  • Kim Da Som como Hwang Mi Ran
  • Hong Jong Hyun como Lee Min Uk
  • Kim Ki Doo como Secretaria Go
  • Son Byung Ho como Kang Chan Gil
  • Kim Sun Kyung como Ha Sook Hee
  • Jang Yeo Bin como Kang Se Hyun
  • Baek Eun Hye como Han Jeong Eum
  • Kim Soo Jin como Lee Sun Jeong
  • Jung Soo Young como Líder de equipo Bang
  • Kwon Hyuk Bum como Gerente Na
  • Shin Soo Jung como Subgerente Choi
  • Kim Tae Won como Kim Tak Soo
  • Ryu Tae Ho como Kang Mu Young
  • Kim Yoon como Escritor Lee
Se estrena el 17 de enero

Se estrena el 17 de enero

'Recipe for love'

Al otro lado de la calle, un prestigioso hospital y una alegre clínica de medicina oriental son dirigidos por dos familias rivales. Mientras la tensión se intensifica incluso por los asuntos más insignificantes, este conmovedor drama familiar sigue su camino hacia la reconciliación, la sanación y el poder transformador del amor. Se estrena el 31 de enero.

Reporte:

  • Jin Se Yun como Gong Joo Ah
  • Park Ki Woong como Yang Hyeon Bin
  • Lee Ga Ryeong como Sin Joo Hee
  • Park Sang Nam como Kang Min Soo
Se estrena el 31 de enero

Se estrena el 31 de enero

