Un nuevo año comienza y, con él, también llegan nuevos k-dramas que prometen captar la atención de miles de espectadores. Estas nuevas propuestas apuestan por el romance, la comedia e incluso la fantasía, con historias pensadas para todos los gustos. Entre ellas destaca la trama de Yoon Bom, una profesora que abandona Seúl para iniciar una nueva vida lejos de la rutina. Netflix, por su parte, vuelve a apostar por producciones originales que exploran los malentendidos amorosos y las relaciones inesperadas. Así que, si aún no sabes qué ver en este inicio de año, te presentamos una lista completa con los doramas que se estrenan en el primer mes de 2026.

'The judge returns'

El 2026 arranca con este k-drama protagonizado por el actor surcoreano Ji Sung. La serie se estrena el próximo 2 de enero por HBO Max y sigue la historia del juez Lee Han Young, un magistrado que llevó una vida marcada por la corrupción hasta el día de su muerte. Sin embargo, años después, regresa al mundo de los vivos con una segunda oportunidad para enmendar su pasado. El k-drama está basada en la novela web 'Pansa Leehanyoung', escrita por Lee Hae Nal.

Reparto:

Ji Sung como Lee Han Young

Park Hee Soon como Kang Shin Jin

Won Jin Ah como Kim Jin Ah

Estreno 2 de enero

'To my beloved thief'

Este drama de comedia romántica e histórica narra la historia de Hong Eun Jo, quien accidentalmente se convierte en ladrona. La protagonista es perseguida por un gran general de Joseon, con quien intercambia almas, lo que los lleva a salvarse y protegerse mutuamente. El k-drama se estrena internacionalmente el 3 de enero a través de Viki.

Reparto:

Nam Ji Hyun como Hong Eun Jo

Moon Sang Min como Lee Yeol

Ha Suk Jin como Lee Gyoo

Kim Suk Hoon como padre de Hong Eun Jo

Choi Won Young como Im Sa Hyung

Hong Min Ki como Im Jae Yi

Se estrena el 3 de enero

'Spring Fever'

Este nuevo dorama narra la historia de Yoon Bom, quien deja su vida como profesora en Seúl y se traslada a un pequeño pueblo, donde encuentra nuevas oportunidades. Allí conoce a Seon Jae Kyu, tío de su alumno Seon Han Kyeol. Aunque Jae Kyu es un hombre de gran físico y apariencia ruda, en realidad es cálido y encantador. El drama se estrena el 5 de enero.

Reparto:

Ahn Bo Hyun como Seon Jae Kyu

Lee Joo Bin como Yoon Bom

Lee Jae In como Choi Se Jin

Cha Seo Won como Choi I Joon

Jo Joon Young como Seon Han Gyeol

Estreno 5 de enero

'Can this love be translated'

Netflix estrenará una producción original el 16 de enero de 2026. Se trata de 'Can this love be translated?', protagonizada por Go Youn Jung y Kim Seon Ho. La serie coreana contará con 16 episodios y narra el encuentro entre una famosa actriz y un intérprete. Debido a sus enfoques opuestos sobre cómo expresar y entender el amor, ambos se malinterpretan constantemente.

Reparto:

Kim Sun Ho como Joo Ho Jin

Go Youn Jung como Cha Moo Hee

Fukushi Sota como Kurosawa Hiro

Lee E Dam como Sin Ji Seon

Choi Woo Sung como Kim Yong Woo

Se estrena el 16 de enero

' No tail to tell'

Eun Ho es una gumiho, una criatura mítica de nueve colas del folclore coreano. A diferencia de otros de su especie, no desea convertirse en humana, sino disfrutar de su eterna juventud y de una vida que nunca cambia. Para evitar cambiar su forma mítica, acumula leves malas acciones. Sin embargo, un incidente inesperado cambia el rumbo de su vida y termina viviendo junto a un jugador de fútbol de clase mundial. La serie se estrena el 16 de enero por SBS y también llegará a Netflix.

Reparto:

Kim Hye Yoon como Eun Ho

Lomon como Kang Shi Yeol

Se estrena el 16 de enero

' Positively yours'

Kang Do Jun es el heredero de una familia chaebol que no desea casarse. Su único plan es vivir para su familia y su empresa, sin embargo, todo cambia luego de una aventura de una noche con Jang Hee Won, quien esta embarazada. Tendrá 12 capítulos y se estrena el 17 de enero y podrás verlo en Viki.

Reparto:

Choi Jin Hyuk como Kang Du Jun

Oh Yeon Seo como Jang Hee Won

Kim Da Som como Hwang Mi Ran

Hong Jong Hyun como Lee Min Uk

Kim Ki Doo como Secretaria Go

Son Byung Ho como Kang Chan Gil

Kim Sun Kyung como Ha Sook Hee

Jang Yeo Bin como Kang Se Hyun

Baek Eun Hye como Han Jeong Eum

Kim Soo Jin como Lee Sun Jeong

Jung Soo Young como Líder de equipo Bang

Kwon Hyuk Bum como Gerente Na

Shin Soo Jung como Subgerente Choi

Kim Tae Won como Kim Tak Soo

Ryu Tae Ho como Kang Mu Young

Kim Yoon como Escritor Lee

Se estrena el 17 de enero

'Recipe for love'

Al otro lado de la calle, un prestigioso hospital y una alegre clínica de medicina oriental son dirigidos por dos familias rivales. Mientras la tensión se intensifica incluso por los asuntos más insignificantes, este conmovedor drama familiar sigue su camino hacia la reconciliación, la sanación y el poder transformador del amor. Se estrena el 31 de enero.

Reporte:

Jin Se Yun como Gong Joo Ah

Park Ki Woong como Yang Hyeon Bin

Lee Ga Ryeong como Sin Joo Hee

Park Sang Nam como Kang Min Soo