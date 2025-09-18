HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Cultura Asiática

Yoo Yeon Seok, actor del drama coreano 'Cuando el teléfono suena', anuncia fan meeting en Latinoamérica 2025

Uno de los galanes más aclamados de los k-dramas llega a América Latina. Yoo Yeon Seok, estrella de 'Cuando el teléfono suena' y 'Hospital Playlist', se prepara para encontrarse con sus fans este 2025.

Yoo Yeon Seok, de 41 años, estará en Latinoamérica entre noviembre y diciembre.
Yoo Yeon Seok, de 41 años, estará en Latinoamérica entre noviembre y diciembre. | Foto: Instagram/Yoo Yeon Seok

La ola coreana sigue expandiéndose con fuerza en Latinoamérica, y esta vez trae consigo a uno de los rostros más queridos de la televisión surcoreana. Yoo Yeon Seok, protagonista del exitoso drama 'Cuando el teléfono suena' junto a Chae Soo Bin, confirmó su llegada a la región para encontrarse cara a cara con sus seguidores. La noticia fue suficiente para encender las redes sociales, donde miles de fans comenzaron a especular sobre las ciudades que formarán parte de la gira.

El comunicado oficial dejó claro que el actor coreano de 41 años no solo compartirá con sus fans, sino que también ofrecerá momentos musicales y dinámicas exclusivas. La expectativa crece, y con ella, la emoción de quienes han seguido su carrera desde 'Reply 1994' hasta su más reciente éxito en Netflix.

PUEDES VER: 'Bon Appétit, Majestad': fecha de estreno de los capítulos 9 y 10 y dónde verlos en español

lr.pe

Yoo Yeon Seok confirma fan meeting en Latinoamérica

Yoo Yeon Seok, quien interpreta a Baek Sa Eon en 'Cuando el teléfono suena', se prepara para una gira que lo llevará por varios países de América Latina. El actor, conocido por su versatilidad en dramas como 'Hospital Playlist' y 'Mr. Sunshine', se presentará en fan meetings organizados por Studio Pav LATAM, que ya ha trabajado con otros artistas coreanos en la región.

El formato del encuentro incluirá presentaciones en vivo y momentos musicales, aprovechando la faceta artística del actor más allá de la actuación. Aunque no se ha confirmado el listado de países, el comunicado fue publicado en español y portugués, lo que sugiere que Brasil también estaría en la ruta. México, Chile, Perú y Colombia figuran entre los destinos más esperados por los seguidores, quienes ya comenzaron a organizarse en redes para recibirlo.

Yoo Yeon Seok en Latinoamérica. Foto: Studio PAV LATAM

Yoo Yeon Seok en Latinoamérica. Foto: Studio PAV LATAM

PUEDES VER: K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: mira la lista completa por plataforma

lr.pe

¿Cuándo llega Yoo Yeon Seok a Latinoamérica?

Studio Pav LATAM adelantó que el tour de Yoo Yeon Seok en Latinoamérica se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de este año, con fechas y destinos aún por confirmar. La llegada del actor coreano no solo representa un evento para los fans, sino también un hito en la consolidación de la cultura corean en Latinoamérica. La estrella de los k-dramas ha construido una carrera sólida, con papeles que han marcado al público por su sensibilidad y profundidad. 'Cuando el teléfono suena', su más reciente éxito en Netflix, ha sido especialmente bien recibido en plataformas digitales, donde su personaje se convirtió en uno de los más comentados del año.

Además de su trabajo en televisión, Yoo Yeon Seok ha demostrado talento en el teatro musical y en bandas sonoras, lo que añade valor a su presencia en los fan meetings. La gira promete ser una experiencia completa para quienes han seguido su trayectoria.

Notas relacionadas
K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: mira la lista completa por plataforma

K-dramas que se estrenan en septiembre 2025: mira la lista completa por plataforma

LEER MÁS
'Bon appétit, Majestad': cuántos capítulos tiene la serie coreana en Netflix y en qué fechas se estrenan

'Bon appétit, Majestad': cuántos capítulos tiene la serie coreana en Netflix y en qué fechas se estrenan

LEER MÁS
¿A qué hora sale el capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' en español latino y dónde ver online?

¿A qué hora sale el capítulo 8 de 'Bon appétit, majestad' en español latino y dónde ver online?

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
'Los desenredos del amor': reparto completo, actores y quién es quién en el nuevo éxito coreano en Netflix

'Los desenredos del amor': reparto completo, actores y quién es quién en el nuevo éxito coreano en Netflix

LEER MÁS
‘Mi adorable demonio’, final explicado: ¿qué pasó con Song Kang y Kim Yoo Jung en el k-drama?

‘Mi adorable demonio’, final explicado: ¿qué pasó con Song Kang y Kim Yoo Jung en el k-drama?

LEER MÁS
'Bon Appétit, Majestad': fecha de estreno de los capítulos 9 y 10 y dónde verlos en español

'Bon Appétit, Majestad': fecha de estreno de los capítulos 9 y 10 y dónde verlos en español

LEER MÁS
‘La venganza del hijo olvidado’: guía para ver el drama chino con subtítulos en español online y gratis

‘La venganza del hijo olvidado’: guía para ver el drama chino con subtítulos en español online y gratis

LEER MÁS
¿'Mi adorable demonio' tendrá temporada 2? Lo que se sabe del k-drama de Song Kang

¿'Mi adorable demonio' tendrá temporada 2? Lo que se sabe del k-drama de Song Kang

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Cultura Asiática

'Bon Appétit, Majestad': fecha de estreno de los capítulos 9 y 10 y dónde verlos en español

Dónde ver 'Tú, a miles de kilómetros' en español online: plataformas y episodios disponibles

Los mejores K-Dramas que se estrenan en septiembre 2025: Netflix, Disney+ y más

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota