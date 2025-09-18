La ola coreana sigue expandiéndose con fuerza en Latinoamérica, y esta vez trae consigo a uno de los rostros más queridos de la televisión surcoreana. Yoo Yeon Seok, protagonista del exitoso drama 'Cuando el teléfono suena' junto a Chae Soo Bin, confirmó su llegada a la región para encontrarse cara a cara con sus seguidores. La noticia fue suficiente para encender las redes sociales, donde miles de fans comenzaron a especular sobre las ciudades que formarán parte de la gira.

El comunicado oficial dejó claro que el actor coreano de 41 años no solo compartirá con sus fans, sino que también ofrecerá momentos musicales y dinámicas exclusivas. La expectativa crece, y con ella, la emoción de quienes han seguido su carrera desde 'Reply 1994' hasta su más reciente éxito en Netflix.

Yoo Yeon Seok confirma fan meeting en Latinoamérica

Yoo Yeon Seok, quien interpreta a Baek Sa Eon en 'Cuando el teléfono suena', se prepara para una gira que lo llevará por varios países de América Latina. El actor, conocido por su versatilidad en dramas como 'Hospital Playlist' y 'Mr. Sunshine', se presentará en fan meetings organizados por Studio Pav LATAM, que ya ha trabajado con otros artistas coreanos en la región.

El formato del encuentro incluirá presentaciones en vivo y momentos musicales, aprovechando la faceta artística del actor más allá de la actuación. Aunque no se ha confirmado el listado de países, el comunicado fue publicado en español y portugués, lo que sugiere que Brasil también estaría en la ruta. México, Chile, Perú y Colombia figuran entre los destinos más esperados por los seguidores, quienes ya comenzaron a organizarse en redes para recibirlo.

Yoo Yeon Seok en Latinoamérica. Foto: Studio PAV LATAM

¿Cuándo llega Yoo Yeon Seok a Latinoamérica?

Studio Pav LATAM adelantó que el tour de Yoo Yeon Seok en Latinoamérica se llevará a cabo entre noviembre y diciembre de este año, con fechas y destinos aún por confirmar. La llegada del actor coreano no solo representa un evento para los fans, sino también un hito en la consolidación de la cultura corean en Latinoamérica. La estrella de los k-dramas ha construido una carrera sólida, con papeles que han marcado al público por su sensibilidad y profundidad. 'Cuando el teléfono suena', su más reciente éxito en Netflix, ha sido especialmente bien recibido en plataformas digitales, donde su personaje se convirtió en uno de los más comentados del año.

Además de su trabajo en televisión, Yoo Yeon Seok ha demostrado talento en el teatro musical y en bandas sonoras, lo que añade valor a su presencia en los fan meetings. La gira promete ser una experiencia completa para quienes han seguido su trayectoria.