Cultura Asiática

Mushoku Tensei Temporada 3: cuándo se estrena, tráiler en español y cómo ver todos los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

Tras más de un año de espera, se confirmó la tercera temporada de Mushoku Tensei Temporada 3. Este año, el anime celebra su quinto aniversario desde su estreno en 2021.

Mushoku Tensei Temporada 3 Foto: Composición LR
El isekai - popular subgénero japonés de fantasía en anime - que marcó un antes y un después en el género se prepara para iniciar su nuevo arco. A través de redes sociales, se confirmó que la tercera temporada de 'Mushoku Tensei: Jobless reincarnation' se estrenará en julio de 2026.

El anime narra la historia de un hombre desempleado de 34 años que, tras morir en un accidente, reencarna en un mundo de fantasía como Rudeus, protagonista basado en la serie de novelas 'Mushoku Tensei de Rifujin na Magonote'. La obra japonesa, que nació en el sitio Shosetsuka ni Naro en 2012, ya ha superado los 17 millones de copias en circulación mundial.

PUEDES VER: Estreno One Piece 1155 Anime: fecha, hora y dónde ver el último capítulo del Arco de Egghead en español

¿Cuándo se estrena Mushoku Tensei Temporada 3?

Tras más de un año de espera, se confirmó la producción de la tercera temporada. De acuerdo con la cuenta oficial de la serie en X, Mushoku Tensei regresará en julio de 2026. Sin embargo, la fecha exacta aún no se ha dado a conocer.

¿Dónde ver Mushoku Tensei Temporada 3?

Mushoku Tensei Temporada 3 se podrá ver exclusivamente en Crunchyroll. Hasta el estreno, los seguidores pueden ponerse al día con las dos temporadas previas, disponibles en la plataforma con subtítulos, doblaje en inglés y doblaje en español latino.

PUEDES VER: 'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

¿Cómo acceder a Crunchyrol para ver el Mushoku Tensei Temporada 3?

Puedes ingresar a Crunchyroll desde su web o a través de su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android. La plataforma ofrece planes de suscripción sin anuncios.

