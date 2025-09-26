Wayward Netflix reparto: Mae Martin y todo el elenco de actores y personajes de 'Incontrolables'

Netflix suma una nueva apuesta al catálogo del suspenso con 'Wayward', su próxima serie de intriga protagonizada por Mae Martin y Toni Collette. Bajo el título en español de 'Incontrolables', esta producción original se ambienta en un tranquilo pueblo canadiense donde los secretos, las tensiones generacionales y el lado más oscuro de la adolescencia cobran protagonismo.

Centrada en la Academia Tall Pines, un internado envuelto en misterio, 'Wayward' mezcla drama psicológico con tintes de investigación policial. La historia, dividida en ocho episodios, sigue a un agente que llega al pueblo con la intención de desenmascarar los oscuros secretos de la institución. El reparto de la serie en Netflix está compuesto por figuras reconocidas del cine y la televisión, lo que ha generado altas expectativas entre los usuarios de la plataforma.

Reparto de 'Wayward' en Netflix: ¿quién es quién en la miniserie?

El personaje principal de 'Wayward' es Alex Dempsey, interpretado por Mae Martin, quien también co-crea la serie. Dempsey es un agente de policía recién llegado al pueblo que comienza a investigar los extraños acontecimientos que rodean a la Academia Tall Pines. Se trata de un cambio de registro para Martin, más conocido por su trabajo en la comedia, que aquí se sumerge en un rol oscuro y profundo.

Mae Martin en 'Wayward'. Foto: Netflix

Toni Collette da vida a Evelyn Wade, la directora de la academia, una figura enigmática y manipuladora cuya presencia marca el tono inquietante de la serie. Conocida por su versatilidad y solidez actoral, Collette se posiciona como uno de los pilares interpretativos de la historia.

La actriz canadiense Sarah Gadon interpreta a Laura Redman, la esposa embarazada del protagonista. Su personaje lidia con el miedo creciente que le genera el entorno, mientras trata de adaptarse a la nueva vida en Tall Pines.

Sarah Gadon en 'Incontrolables'. Foto: Netflix

Por su parte, Sydney Topliffe y Alyvia Alyn Lind encarnan a Abbie y Leila, dos estudiantes que se convierten en figuras clave dentro de la trama. Ambas intentan escapar de la academia, siendo piezas fundamentales en el descubrimiento de los horrores ocultos que rodean la institución.

Más actores de 'Incontrolables'

El reparto de 'Wayward' en Netflix se completa con un sólido grupo de actores que interpretan a diversos personajes del pueblo y del internado, cada uno con sus propios matices de poder, resistencia o manipulación.

Entre ellos figuran:

Brandon Jay McLaren

Patrick J. Adams

Patrick Gallagher

Joshua Close

Tattiawna Jones

Isolde Ardies

Gage Munroe

Byron Mann

Cada uno de estos intérpretes da vida a habitantes del pueblo o figuras internas de la escuela, ampliando el universo de 'Incontrolables' con historias paralelas, sospechas y dinámicas de control que enriquecen la narrativa general. Aunque sus personajes aún no han sido detallados públicamente, su presencia en la serie promete aportar capas adicionales de tensión dramática.

¿Cuándo se estrena 'Incontrolables' en Netflix?

'Wayward', conocida en español como 'Incontrolables', llegará al catálogo global de Netflix el próximo 25 de septiembre de 2025. La serie contará con 8 episodios y está concebida como una miniserie cerrada, es decir, con un arco argumental completo que no deja hilos sueltos.

Este formato limitado es ideal para los suscriptores que buscan historias intensas, bien desarrolladas y con una conclusión clara. Además, el tono de thriller psicológico y el alto perfil de su elenco convierten a 'Incontrolables' en uno de los estrenos más anticipados del otoño.