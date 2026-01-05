HOYSuscripcion LR Focus

BTS gira mundial 2026: horarios y fecha para el lanzamiento del world tour del grupo k-pop en Latinoamérica

BTS anunció su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial en 2026 y confirmó la fecha y horarios en los que revelará los países de Latinoamérica incluidos en el tour.

Tras casi cuatro años de ausencia, BTS, el grupo más reconocido del k-pop, anunció oficialmente su gira mundial 2026 junto con el lanzamiento de un nuevo álbum, noticia que sorprendió y emocionó al fandom ARMY. El anuncio devolvió la esperanza a millones de seguidores que esperan reencontrarse con Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin, quienes volverán a los escenarios con una nueva etapa musical.

En el comunicado difundido por el grupo, se confirmó que el nuevo álbum de BTS contará con 14 canciones, podrá preordenarse desde el 16 de enero y tendrá un lanzamiento global el 20 de marzo. En cuanto a la gira mundial, la agrupación informó que las fechas y detalles se revelarán oficialmente el 14 de enero (en Corea del Sur), lo que ha generado gran expectativa entre los fans de Latinoamérica, región que estaría incluida en el recorrido del tour.

¿Cuándo y a qué hora se anunciarán los países de Latinoamérica que visitará BTS en su tour 2026?

De acuerdo con la información oficial, el anuncio del world tour de BTS 2026 se realizará el 14 de enero a las 12:00 a. m. (hora de Corea del Sur). Sin embargo, los seguidores de Latinoamérica deben considerar la diferencia horaria.

  • Anuncio de la gira mundial de BTS 2026 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13 de enero a las 9:00 a. m.
  • Anuncio de la gira mundial de BTS 2026 en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 13 de enero a las 10:00 a. m.
  • Anuncio de la gira mundial de BTS 2026 en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: 13 de enero a las 11:00 a. m.
  • Anuncio de la gira mundial de BTS 2026 en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13 de enero a las 12:00 a. m.
  • Anuncio de la gira mundial de BTS 2026 en España: 14 de enero a las 4:00 p. m.

¿Qué países de Latinoamérica estarían incluidos en el tour mundial de BTS 2026?

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial, se rumorea que México y Brasil serían dos de los países latinoamericanos incluidos en la gira mundial de BTS 2026. Estas versiones han cobrado fuerza entre los seguidores, quienes consideran a ambos países como paradas habituales en giras internacionales.

Sin embargo, fans de Argentina, Chile, Perú y otros países de Latinoamérica mantienen la expectativa de que sus naciones también figuren en la lista final. La confirmación oficial se conocerá en la fecha y hora anunciadas, momento que marcará uno de los anuncios más esperados del k-pop en los últimos años.

