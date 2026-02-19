HOYSuscripcion LR Focus

BTS concierto en cines Perú 2026: preventa de boletos Cineplanet, Cinepolis y Cinemark para el inicio de su tour en Corea y Japón

El regreso de BTS llegará a la pantalla grande con la transmisión mundial de los primeros conciertos de su nueva gira, y cadenas como Cineplanet y Cinemark ya alistan la venta de entrada.

BTS llega a los cines con su tour mundial. Foto: composición LR/difusión
BTS llega a los cines con su tour mundial. Foto: composición LR/difusión

El regreso de BTS también se vivirá en la pantalla grande. La banda surcoreana anunció que los primeros conciertos de su nueva gira mundial BTS World Tour ‘ARIRANG’ serán transmitidos en vivo en salas de cine alrededor del mundo, permitiendo que millones de fans experimenten el espectáculo como si estuvieran en primera fila.

En Perú, el fandom ARMY se prepara para el lanzamiento luego de que cadenas como Cineplanet, Cinepolis y Cinemark confirmaran la fecha de preventa para asegurar boletos de las funciones especiales, que proyectarán los conciertos desde Corea del Sur y Japón.

PUEDES VER: Concierto de BTS 2026: ¿cuánto costarían las entradas en Ticketmaster para Perú, Chile, Colombia y Argentina?

lr.pe

¿Cuándo es la preventa de boletos para los conciertos de BTS en Corea del Sur y Japón?

Las plataformas de cine anunciaron que la preventa para los conciertos de BTS comenzará el 25 de febrero, habilitando la compra anticipada para las dos funciones que abrirán el tour. La primera presentación se realizará en Goyang el 11 de abril de 2026, mientras que la segunda tendrá lugar en Tokio el 18 de abril de 2026.

La transmisión será simultánea en distintos países, lo que convertirá el estreno en una experiencia global compartida. No es la primera vez que el grupo lleva su música al cine, pero esta etapa tiene un valor especial porque marca su esperado regreso como formación completa tras la pausa por el servicio militar.

Conciertos de BTS. Foto: Instagram

Conciertos de BTS. Foto: Instagram

PUEDES VER: BTS comeback por Netflix 2026: horarios oficiales en Latinoamérica para el concierto gratis en vivo

lr.pe

El nuevo lightstick oficial de ARMY llega con estilo renovado y más funciones

Antes incluso de confirmarse las proyecciones, BTS ya había causado furor entre fans con la presentación de la ARMY Bomb Ver. 4, el nuevo lightstick oficial diseñado para sincronizarse con la gira mundial. Esta versión incorpora mejoras tecnológicas y un diseño actualizado pensado para potenciar la experiencia tanto en conciertos presenciales como en eventos especiales.

De acuerdo con el comunicado, el sistema inalámbrico seguirá siendo compatible con versiones anteriores hasta el concierto “ARIRANG” en Las Vegas el 28 de mayo de 2026. Sin embargo, desde el show en Busan el 12 de junio de 2026, el control funcionará exclusivamente con la VER.4, marcando la transición definitiva hacia la nueva generación del dispositivo.

Lightstick oficial. Foto: difusión

Lightstick oficial. Foto: difusión

