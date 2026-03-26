El esperado regreso de BTS ya es una realidad y llega con un estreno exclusivo en Netflix. El documental 'BTS: The Return' se lanza este 27 de marzo de 2026 y muestra el reencuentro de los siete integrantes tras cumplir con el servicio militar obligatorio, etapa que marcó una pausa en sus actividades grupales. Ahora, RM, Suga, Jin, Jungkook, J-Hope, Jimin y Taehyung vuelven a los escenarios, consolidando su comeback con un nuevo álbum y una producción audiovisual que ya genera expectativa mundial.

El largometraje tiene una duración aproximada de 91 minutos y llega apenas una semana después del lanzamiento del álbum 'ARIRANG', así como de un multitudinario concierto gratuito que reunió a cerca de 100.000 personas en la plaza Gwanghwamun, en Seúl.

¿A qué hora se estrena el documental 'BTS: The Return' en Netflix?

El estreno de 'BTS: The Return' está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 en la plataforma de Netflix. Como ocurre con los lanzamientos globales del servicio de streaming, el horario base es a las 3.00 a. m. (hora del este de Estados Unidos).

'BTS: The Return' en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1.00 a. m. del viernes 27 de marzo.

'BTS: The Return' en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2.00 a. m. del viernes 27 de marzo.

'BTS: The Return' en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3.00 a. m. del viernes 27 de marzo.

'BTS: The Return' en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 a. m. del viernes 27 de marzo.

'BTS: The Return' en España: 8.00 a. m. del viernes 27 de enero.

¿Cómo y dónde ver el documental de BTS online?

Para ver el documental 'BTS: el regreso' es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, plataforma que tiene los derechos exclusivos de transmisión. El contenido estará disponible con subtítulos en español. Los usuarios pueden acceder descargando la aplicación de Netflix en dispositivos móviles, tablets, Smart TV o ingresando desde una computadora.

El costo de suscripción mensual es de S/23,90, lo que permite disfrutar no solo de este estreno, sino también de todo el catálogo de la plataforma. El documental ofrece un acceso íntimo a la banda, mostrando sus dudas, conversaciones y la presión de retomar su carrera tras años de ausencia, en medio de la atención de millones de fans.