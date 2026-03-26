HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026
Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     Bolivia vs Surinam EN VIVO por el repechaje al Mundial 2026     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO HOY 26 de marzo: Lo que dejó el debate presidencial

Cultura Asiática

‘BTS: el regreso’ en Netflix: ¿a qué hora y cómo ver en Latinoamérica el documental del esperado comeback del grupo k-pop?

El documental muestra el esperado reencuentro de los siete integrantes de BTS tras su paso por el servicio militar, revelando su proceso creativo y el detrás de cámaras de su regreso con el álbum ‘ARIRANG’.

Documental 'BTS: el regreso' en Netflix este 27 de marzo. Foto: composición LR/Instagram/Hybe
Documental 'BTS: el regreso' en Netflix este 27 de marzo. Foto: composición LR/Instagram/Hybe

El esperado regreso de BTS ya es una realidad y llega con un estreno exclusivo en Netflix. El documental 'BTS: The Return' se lanza este 27 de marzo de 2026 y muestra el reencuentro de los siete integrantes tras cumplir con el servicio militar obligatorio, etapa que marcó una pausa en sus actividades grupales. Ahora, RM, Suga, Jin, Jungkook, J-Hope, Jimin y Taehyung vuelven a los escenarios, consolidando su comeback con un nuevo álbum y una producción audiovisual que ya genera expectativa mundial.

El largometraje tiene una duración aproximada de 91 minutos y llega apenas una semana después del lanzamiento del álbum 'ARIRANG', así como de un multitudinario concierto gratuito que reunió a cerca de 100.000 personas en la plaza Gwanghwamun, en Seúl.

PUEDES VER: BTS en Perú: Indecopi supervisará venta de entradas y anuncia medidas de seguridad ante revendedores

lr.pe

¿A qué hora se estrena el documental 'BTS: The Return' en Netflix?

El estreno de 'BTS: The Return' está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 en la plataforma de Netflix. Como ocurre con los lanzamientos globales del servicio de streaming, el horario base es a las 3.00 a. m. (hora del este de Estados Unidos).

  • 'BTS: The Return' en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1.00 a. m. del viernes 27 de marzo. 
  • 'BTS: The Return' en Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2.00 a. m. del viernes 27 de marzo.
  • 'BTS: The Return' en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 3.00 a. m. del viernes 27 de marzo.
  • 'BTS: The Return' en Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 a. m. del viernes 27 de marzo.
  • 'BTS: The Return' en España: 8.00 a. m. del viernes 27 de enero.

PUEDES VER: ¿'El beso de la sirena' está en Netflix?: dónde ver el nuevo k-drama con Park Min Young y Wi Ha Joon

lr.pe

¿Cómo y dónde ver el documental de BTS online?

Para ver el documental 'BTS: el regreso' es necesario contar con una suscripción activa a Netflix, plataforma que tiene los derechos exclusivos de transmisión. El contenido estará disponible con subtítulos en español. Los usuarios pueden acceder descargando la aplicación de Netflix en dispositivos móviles, tablets, Smart TV o ingresando desde una computadora.

El costo de suscripción mensual es de S/23,90, lo que permite disfrutar no solo de este estreno, sino también de todo el catálogo de la plataforma. El documental ofrece un acceso íntimo a la banda, mostrando sus dudas, conversaciones y la presión de retomar su carrera tras años de ausencia, en medio de la atención de millones de fans.

Notas relacionadas
'BTS: The Return': fecha de estreno y guía de horarios en Netflix para ver el documental de la banda surcoreana

'BTS: The Return': fecha de estreno y guía de horarios en Netflix para ver el documental de la banda surcoreana

LEER MÁS
BTS en Netflix EN VIVO: revive el concierto con Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde Corea

BTS en Netflix EN VIVO: revive el concierto con Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde Corea

LEER MÁS
¿Cuándo sale 'Arirang' de BTS? Fecha, hora y dónde escuchar el nuevo álbum completo

¿Cuándo sale 'Arirang' de BTS? Fecha, hora y dónde escuchar el nuevo álbum completo

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Divorcio de Song Joong Ki y Song Hye Kyo vinculado a escándalo sexual, según prensa china

Divorcio de Song Joong Ki y Song Hye Kyo vinculado a escándalo sexual, según prensa china

LEER MÁS
Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun: la historia de amor que terminó en escándalo

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun: la historia de amor que terminó en escándalo

LEER MÁS
'Good Boy': dónde ver la serie completa online y cuándo se estrenan los nuevos episodios

'Good Boy': dónde ver la serie completa online y cuándo se estrenan los nuevos episodios

LEER MÁS
¿Jungkook, de BTS, y Chaewon de LE SSERAFIM son novios? Pequeño acercamiento reviven rumores

¿Jungkook, de BTS, y Chaewon de LE SSERAFIM son novios? Pequeño acercamiento reviven rumores

LEER MÁS
'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

'Estamos muertos' temporada 2: cuándo se estrena y todos los detalles de la nueva entrega

LEER MÁS
'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

'Cielo para dos' temporada 5: conoce las cuentas de Instagram de todos los integrantes del reality coreano

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘BTS: el regreso’ en Netflix: ¿a qué hora y cómo ver en Latinoamérica el documental del esperado comeback del grupo k-pop?

Transportistas acatan paro de 48 horas en Iquitos por alza de precio de combustibles: bloqueos, enfrentamientos y mercados desabastecidos

Partidos del repechaje al Mundial 2026 HOY: fecha, horarios, canal TV y formato de la repesca internacional

Cultura Asiática

'BTS: The Return': fecha de estreno y guía de horarios en Netflix para ver el documental de la banda surcoreana

BTS en Netflix EN VIVO: revive el concierto con Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde Corea

'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y Mesías Guevara debatirán otra vez: López Aliaga y Pérez Tello se suman a la confrontación

ONPE lanza nueva estrategia para que el conteo electrónico sea más rápido

Segundo debate presidencial 2026: las confrontaciones que dejo la primera ronda y los cruces por venir

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025